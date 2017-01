Laboratorul de analize medicale, o „uzină“ ce va fi redusă la bază de studiu pentru studenţi

La Spitalul Județean Constanța,

Laboratorul de analize medicale, o „uzină“ ce va fi redusă la bază de studiu pentru studenți

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a început demersurile pentru externalizarea mai multor servicii din cadrul unității sanitare, printre care și laboratorul de analize medicale. Managerul își argumentează decizia spunând că laboratorul nu are autorizație de funcționare. Cadrele medicale acuză însă că acesta nici nu a văzut laboratorul, dotat cu aparatură performantă, la care apelează numeroși constănțeni, descumpăniți de rezultatele primite de la diverse laboratoare private. Managerul SCJU Constanța, dr. Dan Căpățână, consideră că activitatea în unitatea pe care o conduce va fi mai eficientă prin externalizarea mai multor servicii: bucătăria, spălătoria, paza și laboratorul de analize medicale. Principalul motiv al externalizării, invocat de medic, este imposibilitatea aducerii serviciilor la un standard modern. În ceea ce privește laboratorul de analize medicale, dr. Dan Căpățână ne-a declarat că în prezent nu are autorizație de funcționare, din cauza circuitelor nefuncționale, iar în starea actuală, nici nu va fi acreditat vreodată. „Nu-mi pot permite ca, în 2010, laboratorul de analize medicale sau un alt serviciu să nu fie autorizat”, a subliniat managerul, invocând scăderea punctajului în funcție de care sunt plătite serviciile medicale de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Mai mult, managerul ne-a spus că externalizarea va presupune și realizarea de economii. În consecință, a fost contactată firma Big Media, pentru a realiza un studiu de fezabilitate, care va fi gata săptămâna viitoare, iar până la sfârșitul anului se dorește și organizarea licitației. În prealabil însă, trebuie obținute aprobări de la Consiliului Județean Constanța, Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Ministerul Sănătății. Analizele medicale, mai ieftine decât la privat Cadrele medicale care își desfășoară activitatea în laboratorul cu pricina nu consideră justificate argumentele invocate de conducerea spitalului, respectiv lipsa autorizației și posibilitatea de a economisi, astfel, din fondurile spitalului. Dr. Victoria Braga, șeful laboratorului de analize medicale, ne-a declarat că deși au mai existat tentative de privatizare a laboratorului, nu au avut succes întrucât aici fac practica studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității „Ovidius”. „Tocmai pentru că studenții pot face practica aici a obținut Facultatea de Medicină acreditarea. Există un contract încheiat între spital și universitate”, a subliniat medicul. În prezent, în laborator sunt în practică aproape 30 de medici rezidenți. Mai mult, a continuat medicul, laboratorul este dotat cu aparatură performantă, care permite realizarea de analize de hematologie, biochimie, imunologie și microbiologie. „Avem, din august 2008, un aparat VITEK, care permite identificarea germenilor sensibili la antibiotice și antifungice. Este un sistem complet automatizat și este singurul din județ”, ne-a spus dr. Victoria Braga, atrăgând atenția că spitalul are deja în dotare aparate pe care laboratoarele private nu le dețin. Nu se poate vorbi nici despre nemulțumirea pacienților - consideră cadrele medicale - de vreme ce „mulți dintre bolnavi vin la noi să le refacem analizele medicale, după ce primesc niște rezultate greșite de la firmele private”. În prezent, constănțenii care au nevoie de analize medicale se pot adresa laboratorului SCJU Constanța, contra-cost, iar prețurile percepute sunt mult mai mici decât cele de la privați - fiind la nivelul celor impuse de CJAS. „Cum să se realizeze o economie, dacă se vor scumpi prețurile? Acum, noi percepem mai puțin decât laboratoarele private și vin foarte mulți bolnavi, cărora le facem analizele, pe lângă cele pentru spital. Vin și pentru că au încredere în analizeze efectuate de noi. E o adevărată uzină aici și noi aducem bani la bugetul spitalului, cum să fie mai profitabilă externalizarea”, ne-au spus mai mulți angajați din cadrul laboratorului. Circuite funcționale au existat, dar au fost distruse Existența deficiențelor, precum lipsa unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea activității, a circuitelor funcționale sau rezultatele eronate obținute, este recunoscută și de angajați, dar ei acuză fostele conduceri ale spitalului. „Laboratorul a avut circuite func-ționale, dar ni s-a luat din spațiu pentru a fi realizat Compartimentul de Diabet. Ei au primit un spațiu modern, iar noi am fost înghesuiți în câteva încăperi, deși noi facem analize pentru tot județul. Ușa dinspre ambulatoriul de diabet a fost închisă, iar noi trebuie să înconjurăm tot spitalul, cu probele de sânge și urină pe tavă”, spun angajații laboratorului. Cât privește rezultatele eronate, invocate atât de dr. Căpățână, cât și de alți medici din spital, angajații laboratorului acuză nepriceperea asistentelor de pe secții în a recolta sânge. „Noi analizăm probele care ne vin, dar recoltarea este făcută de asisten-tele de pe secții. Etichetează greșit mostrele, recoltează mai mult sânge decât trebuie și ni le aduc așa. Le-am tot spus, dar nu ai cu cine să vorbești. Au fost organizate cursuri privind recoltarea sângelui, pentru angajații spitalului. Tot noi ne-am dus la ele, de pe secții nu a venit nimeni”, și-au mai spus păsul cadrele medicale. Dr. Dan Căpățână ne-a declarat că au fost purtate discuții cu reprezentanții Facultății de Medicină, care au investit în dotarea și amenajarea laboratorului și s-a hotărât că viitoarea funcționalitate a laboratorului va fi, strict, pe bază de studiu. „Aparatele rămân pe loc, studenții vor putea în continuare să facă practică în această locație”, a precizat managerul. Cât privește angajații laboratorului, ei vor fi preluați de firma privată.