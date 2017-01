Laboratoarele fac analize gratuite fără programare

Vești bune: laboratoarele de analize medicale din Constanța au fonduri suficiente pentru a face analize gratuite, cu trimitere de la medicul de familie, fără programare. Constănțenii spun că situația este fără precedent pentru că, de obicei, erau obișnuiți să aștepte luni la rând pentru a face analize gratuite. Pentru acest an, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) a alocat aproape opt milioane de lei pentru analize medicale de laborator și patru milioane pentru radiologie și imagistică. „Laboratoarele nu au cum să rămână fără bani până în octombrie, garantat. Au destul de mulți bani anul acesta. Cine se va plânge că nu are va intra în vizorul nostru”, a explicat dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS. Am sunat și noi la câteva laboratoare din Constanța. Surprinzător, peste tot ni s-a spus același lucru - că sunt fonduri. Mai mult de atât, nici măcar nu este nevoie de programare. Singurul laborator unde am primit un răspuns negativ a fost Synevo, punctul de lucru din Constanța: „Nu mai avem bani pentru luna aceasta și nici nu putem să vă programăm”, ne-a spus recepționerul de serviciu. Președintele CJAS spune că laboratoarele care epuizează plafonul pot solicita o realocare din lunile următoare.