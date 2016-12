„La Scoica“ fura apă de la RAJA

3

bransare ilegala

SC RAJA habar nu are ce se intampla in teritoriu. Pe str. Corneliu Baba din Palazu Mare s-a facut bransament ilegal de apa sub indrumarea unui salariat al unitatii. De asemenea se fura apa cu buna stiinta a cititorului din zona. Eu as verifica toti locatarii, desi e greu si as vedea cum uda gradinile si declara 10m si mai locuiesc si 5-6 in casa.