La restaurant Le Premier puteţi servi brunch-ul în compania prietenilor

La restaurant Le Premier puteți servi brunch-ul în compania prietenilor

Ştire online publicată Vineri, 19 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Utilizat de englezi atât ca formă de socializare, cât și pentru a degusta preparate sofisticate, brunch-ul este o noutate pe care constănțenii o pot testa duminica, în cadrul restaurantului Le Premier din Constanța.„Brunch înseamnă o combinație între mic dejun și prânz și se servește între orele 11,00 și 16,00, fiind considerată și o activitate de socializare, nu doar de servire a unei mese cu preparate de calitate. Acest gen de activitate socială se practică duminica.Avem atât un bufet cu meniu standard, cât și o varietate de preparate care se pot comanda pentru a fi servite proaspete. La prima noastră ediție, am făcut un meniu fix, în care aveam niște preparate pe care noi le-am ales și am văzut că au fost primite bine de clienți. Căutăm să oferim ceva cât mai original. Am avut 100 de clienți care au venit pentru lansarea acestei prime ediții, iar feedback-ul a fost foarte bun!Pentru ca cei care aleg brunch-ul să poată servi preparate speciale, vom avea în meniu ouă poșate cu spanac, cu somon și jambon. Acestea sunt ceva aparte și se oferă numai în week-end. Se pot servi și preparate pentru vegetarieni și vegani, bucătarul nostru fiind întotdeauna în restaurant, iar clienții care au, de exemplu, alergii sau ingrediente pe care nu le pot tolera îi pot transmite acest lucru.Prețul pentru meniul standard este 69 lei, însă clienții își pot alege dintr-o varietate de preparate. Așteptăm ca oamenii să vină să se simtă bine, să se bucure de priveliște și să socializeze cu familia, prietenii, apropiații. Le recomandăm să facă o rezervare, indiferent de eveniment”, a precizat Dragoș Ștefănescu, managerul restaurantului Le Premier din Constanța.