La numai 14 ani îşi creşte cei cinci fraţi mai mici cu ce adună din gunoaie

La numai 14 ani își crește cei cinci frați mai mici cu ce adună din gunoaie

Are numai 14 ani. Se trezește dimineața cu noaptea în cap și pleacă la groapa de gunoi de la marginea satului. Caută fier vechi, pet-uri, doze, orice se poate vinde la centrele de reciclare. Cu mărunțeii „munciți” din greu cumpără de mâncare pentru ea și cei cinci frați care o așteaptă acasă. Birsen împlinește 14 ani abia în decembrie, dar nu are parte de copilărie. Își hrănește familia și își îngrijește frații poate mai bine decât mama ei. Mama, care l-a urmat pe tată la muncă, în Spania, și și-a lăsat cei șase copii singuri acasă. Cea mai mare este Birsen, iar cel mai mic nu are nici trei ani. Fata le dă să mănânce, fata le spală rufele și tot ea îi îngrijește atunci când sunt bolnavi sau le alină dorul. Trăiesc din alocațiile a patru dintre copii, pentru că unul este născut în Turcia și nu a fost declarat în România. Și din ce adună Birsen în fiecare zi de la groapa de gunoi. „Este doar un copil, dar face pâine și are grijă de toți. Este foarte devotată și o fată cuminte. Am întrebat-o dacă nu vrea să vină la școală și mi-a răspuns că i-ar plăcea. Sigur că vrea și ea, dar nu poate. Trebuie să-și crească frații”, ne-a spus Maria Vlaicu, reprezentantul etniei romilor în cadrul Biroului de Asistență Socială al Primăriei Cobadin. Trăiesc după legea junglei Birsen este unul din miile de copii ai căror părinți au apucat drumul altor țări pentru a-și câștiga pâinea. În Cobadin sunt zeci de astfel de familii. „Mulți pleacă și își lasă copiii sub supravegherea unor rude. Dar nu se ocupă de ei. Îi vedem că cerșesc, umblă murdari, flămânzi. Bântuie pe străzi și, la un moment dat, devin chiar agresivi”, a explicat Maria Vlaicu. În ciuda insistenței asistenților sociali, persoanele de etnie turcă-romă sunt foarte greu de integrat. „Ei trăiesc ca vai de ei, în niște cocioabe. Trăiesc pentru supraviețuire. E legea junglei”, a mai adăugat reprezentantul Primăriei din localitate. Foarte puțini copii romi ajung să frecventeze cursurile școlare. Oricum, nu mai mult de două clase. În plus, se păstrează tradițiile din bătrâni, iar fetele sunt măritate de părinți la vârste foarte mici. Probabil aceasta va fi și soarta lui Birsen. Până să apuce să își vadă visul cu ochii și să se ducă și ea la școală, va fi măritată, posibil și gravidă. Cursuri de spălat rufe Pentru a veni în sprijinul familiilor de romi, Maria Vlaicu dorește să organizeze cursuri de spălat rufe. „Vreau să le rog pe fetele de la World Vision să ne doneze sodă caustică și detergent vrac și să mergem la ei să-i învățăm să-și spele rufele. Ei stau la marginea localității și aș fi vrut să amenajez acolo și o fermă legumicolă. Dar, deocamdată, nu s-a concretizat nimic. Sigur, pentru Birsen ar fi foarte bine să poată să lucreze acolo”, a completat Maria Vlaicu. La nivel județean, statisticile Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța arată că sunt aproape 4.000 de copii în această situație, dintre care peste 700 au ambii părinți peste hotare.