La muncă, nu la întins mâna! O idee pentru a scăpa de ruine şi de asistaţi social

La muncă, nu la întins mâna! O idee pentru a scăpa de ruine și de asistați social

Dragi cititori, un eveniment mai puțin fericit mi-a purtat pașii, zilele trecute, către zona Buzăului natal, iar experiența trăită acolo, în special la sat, în câmpia Bărăganului, mi-a furnizat o idee pe care o transmit mai departe, gratis :) !, administrațiilor locale, nu numai din Constanța, ci și din alte județe ale țării. Despre ce anume este vorba? Citiți cu atenție în rândurile următoare!Pe de o parte, satele tradiționale românești (mă refer aici la cele prin care am trecut, în județele Buzău și Ialomița, dar sunt convins că situații similare se regăsesc și în alte zone ale țării) trec printr-un amplu fenomen de transformare, și nu unul în sens pozitiv. Dacă în anii copilăriei mele satul era plin de viață, de populație, de activitate, ei bine, peisajul actual este unul dezolant, trist, fără speranță.Primul lucru pe care îl sesizezi este acela că populația este cam pe cale de… dispariție. La propriu! Satele sunt pustii și asta pentru că generația bunicilor noștri s-a dus la Ceruri, puținii supraviețuitori rugându-se chiar de Cel de Sus să-i mântuiască, să le curme suferința și să-i urce într-o lume mai bună. Rămași fără putere și resurse, nu mai pot gestiona ogrăzile și tot ceea ce mai pot face este să se roage la bunul Dumnezeu.Dintre copiii lor, foarte-foarte puțini au ales să rămână la sat. Nici nu ar avea prea multe motive să o facă. Pentru a se ocupa de agricultură, au nevoie de bani pentru utilaje, îngrășăminte etc. Cum nu au, sunt nevoiți să-și dea terenurile agricole la asociații (mare parte controlate de investitori străini), să vândă laptele pe nimic și să își facă de lucru cu orătăniile, prin bătătură. Bruma de bani o dau pe școala celor mici, iar de posibilități de distracție și recreere nici nu mai poate fi vorba. Așadar, au lăsat în urmă casa părintească și au plecat la oraș, preferând să se angajeze ca paznici ori vânzători de magazin și să își facă, așa cum pot, un rost printre orășeni.Suntem martorii unui dramatic proces de depopulare a satului românesc! După moartea bătrânilor și migrația tineretului către oraș, foarte multe gospodării au rămas pustii. Cred că numai în județele menționate sunt mii de case în care nu mai locuiește nimeni, clădiri abandonate, terenuri intravilane (cu suprafețe generoase, nu „înghesuieli” urbane) rămase necultivate, garduri căzute, construcții auxiliare din care s-a ales praful. De altfel, praful s-a ales și de multe dintre case și cu siguranță procesul degradării nu se va opri aici. Din diferite motive - lipsa banilor, stabilirea domiciliului în alte județe sau țări, neputință sau pur și simplu dezinteres -, copiii/nepoții moștenitori au lăsat domeniile în paragină, la cheremul hoților care transformă munca de o viață a bătrânilor în bani de băutură.XXXPe de altă parte, orașele sunt pur și simplu sufocate de asistați social, oameni fără pensie sau cu pensie de câteva sute de lei, ajunși în situația de a nu-și mai putea susține singuri cheltuielile cotidiene și a întinde mâna la statul român. Stat care le plătește ce-i de plătit tot din bugetul comun, adică al celor care contribuie la bunăstarea societății. Mare parte dintre asistații social nu întorc nimic societății. Asta pentru că s-au găsit întotdeauna „băieți deștepți” care i-au folosit la vot sau ca masă de manevră, iar oamenii s-au obișnuit să primească ceva fără a da nimic în schimb. De ce ar da oare în brânci cu munca? Nu-i mai bine-n fața cârciumii?XXXAdoptând un raționament din business, cred că cererea s-ar putea întâlni cu oferta. Avem terenuri, case abandonate și mai avem și oameni nevoiași. Dragi cititori, stimate autorități, iată și propunerea despre care vă vorbeam înainte de această introducere.Dacă aș fi primar, aș face un inventar al acestor terenuri și case abandonate. Aș crea o bază de date care cu siguranță ar fi una impresionantă. Aș lua legătura cu moștenitorii și sunt convins că și aceștia ar fi de acord ca, fără a-și pierde dreptul de proprietate, să dea în folosință gratuită, pe o perioadă determinată, unor familii sărace/refugiați casele și terenurile de care nu au timp să se ocupe. Să cultive roșii, ardei, cartofi, să crească rațe și găini și să-și asigure traiul lor și al copiilor. (Ca o paranteză: aceste proprietăți le încadrez la capitolul „marfă ne sau greu vandabilă”. Practic, 10-15.000 de euro, poți deveni „magnatul satului”. Dar cine și mai ales de ce să investească acolo?)Și atunci, soluția o văd a fi una de natură socială. Cred că toată lumea ar avea de câștigat. Casele nu s-ar mai prăbuși, terenurile nu ar mai rămâne nelucrate, statul român ar scăpa de cheltuieli uriașe, iar oamenii își vor recăpăta respectul pentru muncă.Principiul ar fi simplu. Vii la primărie să soliciți ajutor social? Îți fac evaluare (trebuie să admitem că există și oameni care merită asistență socială) și dacă ești sănătos și bun de muncă, îți propun varianta dezvoltării rurale. O refuzi? Și primăria îți refuză la rându-i plățile. Iar pentru proprietari: Nu ești de acord cu parteneriatul? Foarte bine, nu te obligă nimeni, nu mai suntem în comunism. Dar dacă îți lași în paragină domeniul, taxele și impozitele cuvenite bugetului local vor fi într-un cuantum mărit. De ce să vedem la tot pasul ruine?XXXCe spuneți, dragi cititori? Cum vă imaginați că vor arăta satele peste 10-15 ani? Dar cozile din fața primăriilor? Vom trăi clipa în care lucrurile se vor urni din loc? Ce spuneți despre raportul muncă/respect vs. asistență socială/ruine? Eu unul spun: „La muncă, nu la întins mâna!”.PS - Într-o ediție viitoare, am să vă povestesc cum reușim noi, românii, să ne batem joc de istoria pe care am putea-o transforma foarte ușor în aur!