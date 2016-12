La loc comanda! Oamenii străzii, goniţi din Gravity Park din Tăbăcărie!

La loc comanda! Oamenii străzii, goniți din Gravity Park din Tăbăcărie!

r Proiectul a fost respins și Primăria Constanța caută acum alt adăpostOamenii străzii nu vor mai fi adăpostiți iarna aceasta în clădirea din interiorul Gravity Park din parcul Tăbăcărie. Propunerea Consiliului Local de a transforma o sală în adăpost pe timpul sezonului rece pentru boschetari a picat în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Local Municipal Constanța. Așa că, cel puțin deo-camdată, lucrurile rămân neschimbate.Primarul Decebal Făgădău a declarat că spațiul respectiv a fost utilizat în același scop și în anii anteriori, fără să fie probleme, deoarece sala nu poate fi folosită cu destinația propusă inițial.„Sala respectivă nu va putea funcționa niciodată ca și sală de calculatoare pentru că nu se va putea obține avizul ISU. Tocmai de aceea a fost transformată într-un adăpost pe timpul iernii pentru oamenii străzii”, a explicat edilul. Consilierul local Cristina Văsîi a luat cuvântul solicitând identificarea unui alt spațiu care să poată fi utilizat ca adăpost, chiar dacă va fi nevoie să fie închiriat.„În zona aceea sunt mulți tineri, este o zonă cu foarte multă populație, intens circulată, cu mall-ul și parcul unde sunt foarte mulți copii, unde ies familiile la plimbare. Cu toții știm că oamenii străzii sunt persoane care deseori sunt consumatoare de băuturi alcoolice. Nu ne dorim astfel de persoane într-o zonă cu mulți copii, adolescenți, cu mame cu cărucioare la plimbare etc.”, consideră consilierul local.Propuneri de la constănțeniLa rândul lor, mulți constănțeni s-au arătat nemulțumiți că, din tot orașul, primăria a găsit de cuviință să aducă oamenii străzii tocmai în acest loc.La sfârșitul săptămânii trecute, mămicile chiar anunțau pe Facebook că vor să vină în număr mare la ședința de Consiliu Local, pentru a cere anularea proiectului. Până la urmă nu a venit niciuna, dar proiectul a picat, nereușind să obțină numărul necesar de voturi, după ce liberalii s-au manifestat împotrivă.Și pe site-ul Cuget Liber, mulți constănțeni s-au declarat împotriva acestei idei, deși la bază are un gest uman.„Există multe spații abandonate la periferie sau deținute de societăți semifalimentare, unde se poate așa ceva, sau un schimb de imobile cu cineva care deține o clădire nefolosită, dar vrea să investească în zona parcului. Primăria are o predilecție să transforme centrul sau zonele de agrement în coșuri de gunoi (cartierul Coandă), pentru că vă dați seama că acești oameni sunt certați cu igiena. Totuși, ideea este bună! Încercați o colaborare cu ONG-uri de profil!”, recomandă un cititor. Costel are o idee și „mai bună”: „Propun ca oamenii străzii să fie găzduiți la primărie. O altă locație posibilă este sediul falimentarului RADET sau unitățile militare desființate. În toate cazurile să se perceapă o chirie reprezentată de zile lucrate în folosul comunității”.Mai sunt unii care fac și haz de necaz și propun: „Adăposturi foarte bune pot fi amenajate în incinta complexului muzeal de la Delfinariu, în schimbul îngrijirii animalelor. Poate și clubul din incinta Gravity Park să fie folosit de băieții străzii drept loc de deconectare, cârciumioara din zonă poate fi folo-sită pe post de cantina săracilor, bazinul de înot este excelent pentru a-și face baie și, ca să-și completeze veniturile, biserica Sf. Mina este un loc ideal pentru cerșit. Pentru furtișaguri… toată Constanța și, cu extensie, vara, și Mamaia”.