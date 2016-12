La judecată! Maşinăria autorizaţiilor de construcţie poate fi învinsă

5

@Hollywood

Care jurnalista?Mai exista meseria aceasta in Romania?Pai daca publica vreun nume isi taie craca de sub picioare.O taie primaria si CJC-ul de pe lista de protocol,ii taie accesul la fursecuri si cafele gratis. In legatura cu articolul :"Victoria constănțenilor de la Asociația de Proprietari nr. 64 ...", care VICTORIE???Betonul lui Bajdechi este inca acolo,si va ramane acolo in multi zeci de ani,ptr ca instanta nu l-a pus sa-l demoleze.Coruptii si borfasii din Primaria C-ta au fost trasi la raspundere???NU!Are cineva dosar penal?NU!.Deci masinaria coruptiei din cadrul Primariei C-ta n-a fost oprita ,iar cazul "betonului lui Bajdechi" se va solutiona precum cel din Bucuresti cu Catedral Plazza, nimeni nu o sa-l demoleze. PS.In Bucuresti mai au o sansa, presiuni din partea Vaticanului si a Papei,aici in C-ta voi credeti ca cineva o sa va ajute cand toti sunt corupti pana in maduva oaselor si pana-n a saptea spita din familie?Eu le urez succes cetatenilor in lupta cu coruptia ,dar sunt pesimist in privinta unei victoriii totale,doar traim in C-ta, cel mai corupt oras al Romaniei,nu?