La Constanţa, se va construi încă un cămin pentru bătrâni

La Constanța, se va construi încă un cămin pentru bătrâni

Centrul de Recuperare Neuropshiatrică de la Techirghiol va fi igienizat. în acest an au fost alocați bani doar pentru această operațiune, urmând ca din 2008 să fie și reabilitat, după cum a precizat ministrul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Paul Păcuraru. Pe parcursul vizitei efectuate la sfârșitul săptămânii trecute la Constanța, ministrul Paul Păcuraru a vizitat și centrele de la Techirghiol. În cadrul unei conferințe de presă la care a participat și prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, dar și senatorul liberal Puiu Hașotti, ministrul a precizat că este nemulțumit de cum arată Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Techirghiol. „Acolo sunt internați peste 363 de bolnav, iar personalul este insuficient, deoarece lucrează doar 152 de persoane", a precizat Paul Păcuraru. Printre altele, el a spus că se are în vedere completarea schemei de personal pentru ca situația să se îmbunătățească. În schimb, Păcuraru a spus că a rămas plăcut impre-sionat de cum arată noul centru de la Techirghiol, care este dotat la standarde europene. Ca o noutate, Păcuraru a anunțat că va depune diligențe pentru construirea unui nou cămin pentru bătrâni la Constanța deoarece pe lista de așteptare sunt foarte multe persoane.