La ce sunt bune leacurile băbeşti? "Iaurtul este bun de mâncat, nu pentru arsuri"

La ce sunt bune leacurile băbești? "Iaurtul este bun de mâncat, nu pentru arsuri"

De foarte multe ori, din dorința de a-și face bine copiii cât mai repede sau pentru a se pune ei înșiși pe picioare, adulții recurg la o mulțime de leacuri băbești. Din păcate, specialiștii nu le recomandă, ba chiar susțin că acestea sunt total contraindicate.În privința arsurilor solare, medicii trebuie să perfuzeze pacienții intens pentru a suplini pierderile pe care le-a suferit organismul prin expunerea exagerată la soare. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care atât turiștii, cât și localnicii nu înțeleg că soarele poate provoca importante probleme de sănătate. Partea proastă este că oamenii iau atunci când se simt rău tot felul de leacuri băbești, pentru a reduce din dureri.„Nu de puține ori am avut surpriza să observăm că bolnavii se dau cu tot felul de leacuri băbești, miere de albine sau alte chestii empirice, care fac mai mult rău decât bine. Arsurile trebuie spălate corespunzător cu apă și săpun și tamponatele zonele profunde cu substanțe antiseptice, precum betadină. Pentru cei care se dau pe piele cu iaurt, ei trebuie să știe că iaurtul este bun de mâncat, nu pentru arsuri. Nu îmi dau seama de ce mulți recurg la astfel de soluții pentru calmarea durerilor, dar iaurtul nu poate face decât rău, pentru că el conține o proteină animală. Când aceasta vine în contact cu țesutul lezat, întreține un mediu de cultură acolo și se poate infecta”, a declarat pentru „Cuget Liber”, șeful secției Chirurgie plastică și Arși din cadrul Spitalulului Clinic Județean de Urgență, dr. Bogdan Caraban.Mai mult decât atât, radiațiile ulltraviolete pot afecta puternic pielea și acest lucru reprezintă unul dintre factorii favorizanți în apariția tumorilor și a cancerului de piele. De partea celaltă, oamenii sunt de părere că mierea de albine ar fi cea mai bună și cea mai eficientă în cazul arsurilor, la fel ca și infuziile de coada-șoricelului, aplicate direct pe zona afectată, fie pentru comprese.Înfășurare cu frunze pentru febrăDin popor se spune că febra poate fi scăzută prin înfășurarea întregului corp în frunze reci de brusture, varză proaspătă sau hrean. Deseori, am auzit mămicile care au ales să le pună copiilor șosetuțe cu oțet în picioare, pentru a scăpa de febră. Medicii, în schimb, consideră că aceasta nu este o soluție. „Pentru febră, se administrează antitermice și antipiretice și se hidratează foarte mult copilul. Eu nu recomand folosirea oțetului sub nicio formă”, a declarat prof.univ.dr. Valeria Stroia, medic specialist pediatru.Există și persoane care aleg să pună pe piept, pe burtă sau pe glezne frunze de varză zdrobite sau să facă masaj cu oțet de mere sau spirt, tot pentru febră. Alții pun în picioarele copilașilor nu numai șosete cu oțet, dar le și umplu cu ceapă tocată mărunt sau cu cartofi cruzi dați prin răzătoare.În ultima vreme, totuși, a mai scăzut numărul celor care apelează la leacuri de care au auzit de prin popor. „Indiferent de problema pe care o au, copiii trebuie să primească un tratament adecvat afecțiunii pe care o au, nu să se recurgă la tratamente neindicate de medic”, a precizat dr. Nina Siromascenko, medic pediatru.