La cât a ajuns valoarea punctului per capita şi per serviciu

La cât a ajuns valoarea punctului per capita și per serviciu

Majorarea valorilor minime garantate a punctului per capita și a punctului per serviciu pentru asistența medicală primară este doar praf în ochi. Procentul anunțat de CNAS, de curând, nu acoperă decât o diferență de bani care trebuie dată la utilități, cred reprezentanții medicilor de familie.„Părerea noastră este că riscăm desființarea asistenței medicale primare și în general a asistenței de ambulator. Nu știu de ce nu se înțelege că în România trebuie să funcționeze asistența medicală primară, că în momentul în care au fost măriri semnificative în ultimii doi, trei ani în ceea ce privește personalul medical din sistemul bugetar, pur și simplu s-a uitat că în sistemul medical din România sunt medici, predominant medici care sunt persoane fizice autorizate și care nu sunt salariați sau bugetari, iar asistentele lor sunt tot personal medical. În momentul în care finanțarea asistenței medicale primare a crescut exact cât putem să ne achităm diferențele la utilități, pentru că s-au scumpit și se scumpesc toate, este evident că se manifestă un dispreț sublim, pe care nu știu dacă putem să îl mai gestionăm la nesfârșit”, a declarat dr. Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale de Medicina Familiei.Normele de aplicare în anul 2017 a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 cuprind o serie de noutăți față de actul normativ similar aflat în vigoare până atunci.Astfel, potrivit CNAS, pentru asistența medicală primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita crește de la 4,6 la 4,8 lei, iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu crește de la 2,1 la 2,2 lei.