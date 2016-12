La cât a ajuns marele premiu la Loto

Ştire online publicată Duminică, 22 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 11,5 milioane de lei (aproximativ 2,6 milioane de euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,17 milioane de lei (peste 491.000 de euro), potrivit Loteriei.La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 212.700 de lei (peste 48.000 de euro).La Noroc Plus s-a înregistrat la categoria I un report în valoare de peste 68.700 de lei (peste 15.500 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 302.700 de lei (peste 68.500 de euro), iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 66.000 lei (aproximativ 15.000 de euro).