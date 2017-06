La blat! Accidente de muncă ascunse "sub preş"

La blat! Accidente de muncă ascunse "sub preș"

Multe firme constănțene evită să anunțe accidentele de muncă. Cel puțin în ultimii ani, s-a observat foarte clar că în județul Constanța există o tendință crescândă în rândul angajatorilor de a nu raporta accidentele de muncă.Accidentele de muncă ies la iveală mai ales atunci când salariații afectați se adresează Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru că, prin neraportarea unui astfel de eveniment, ei nu mai pot beneficia de anumite drepturi în caz de invaliditate sau în caz că au nevoie de concediu de odihnă.„Noi am luptat ca toate evenimentele să fie cercetate și pot spune că la acest moment avem mai puține evenimente ascunse de angajatori. Am tot încercat, în ultimii doi ani, să-i convingem că trebuie să fie în litera legii, care spune clar că evenimentele se cercetează. La un moment dat, se împământenise chiar ideea că nu toate accidentele ar merita să fie cercetate, ceea ce este greșit. Oricum, am constatat că unele accidente sunt băgate în tagma celor ușoare de către patroni. Angajatorii trebuie să înțeleagă că, dacă un muncitor leșină, trebuie făcută neapărat o cercetare, adică un dosar, trebuie luate declarații, iar la final, acesta este adus la noi pentru avizare. În condițiile acestea, mulți au fost reticenți, chiar nemulțumiți, dar legea spune foarte clar că toate evenimentele se cercetează”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Becheanu, inspector șef adjunct la ITM.El a mai spus că, în 2016, instituția a înregistrat peste 400 de evenimente, deci volumul de muncă s-a mărit comparativ cu anii anteriori; în jur de 140 au fost accidente ușoare în afara muncii, dar au fost cercetate.„Avem acum un control mai clar asupra evenimentelor și am făcut tot posibilul să-i determinăm pe angajatori să nu le mai ascundă, pentru că mulți au tendința să le mușamalizeze. Legea spune că accidentele soldate cu incapacitate temporară de muncă se cercetează de către angajatori, dar sunt ferm convins că ceva se bagă sub preș. Cel mai corect ar fi fost ca toate accidentele să fie cercetate de Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar ne-ar trebui mai mulți inspectori pentru lucrul acesta. Desigur, avem o relație bună și cu Poliția și cu Parchetul, iar ei ne spun că, pentru anumite tipuri de evenimente, au început deja urmărirea penală, iar pentru evenimentele mai grave, violente, un inspector de-al nostru merge și face un control la fața locului”, a explicat Becheanu.