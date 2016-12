La baionetă! Cum poţi scăpa de un credit bancar

La baionetă! Cum poți scăpa de un credit bancar

Creditele la bancă au reprezentat pentru mulți constănțeni singura șansă de a-și lua o casă la începutul căsniciei, pentru a-și putea întemeia o familie. Unii s-au trezit însă cu rate peste puterile lor financiare și au ajuns în situația de a-și pierde și căminul, dar și de a rămâne cu datorii imense. Pentru a le veni în ajutor, mai mulți parlamentari propun o lege prin care să se poată stinge datoria împrumutaților în momentul în care renunță la bunul ipotecat și îl transferă la bancă.„În plin boom imobiliar, în anul 2007, mi-am cumpărat un apartament cu două camere, cu 65.000 de euro. Am făcut credit ipotecar pe 20 ani și aveam rate de 3.000 de lei pe lună. La momentul respectiv câștigam foarte bine. Când a venit criza financiară, mi s-au redus drastic veniturile și nu am mai putut să susțin o astfel de rată lunară. Am cerut recalcularea și împărțirea ratelor pe mai mulți ani. Nu am obținut decât un an de grație, în care am avut rata la jumătate. Apoi, am revenit la cei 3.000 de lei. Pe măsură ce a căzut și piața imobiliară, apartamentul meu nu mai făcea 65.000 de euro, fără să mai punem la socoteală dobânzile. Practic, în 20 ani plăteam aproape de două ori apartamentul. La un moment dat, banca a demarat procedurile de executare silită și nu am mai avut încotro, a trebuit să renunț la el. Surpriza neplăcută a fost că executorul a vândut apartamentul la 45.000 de euro, iar eu am rămas în continuare cu o datorie de aproape 20.000 de euro la bancă. Este clar că a fost un aranjament între executor și bancă, pentru că ulterior am aflat că tocmai soția executorului era noua proprietară. L-au vândut sub prețul pieței și mie nu mi s-a stins decât o parte din datorie. Eu nu vreau să plătesc ratele în continuare și îi voi da în judecată atât pe executor, cât și pe directorul băncii”, ne-a povestit Maria Grigore, din Constanța.Femeia este într-o situație disperată, căci a rămas și fără casă și cu rate imense în continuare, pentru ceva ce nu mai are. O șansă pentru cei în această situație ar putea fi proiectul de lege inițiat de un grup de 156 de parlamentari care ar putea prevede ca, atunci când o persoană fizică nu mai poate plăti un credit la bancă, să poată transfera bunul ipotecat în favoarea băncii, iar datoria să se stingă.Cine are de câștigat„Proiectul de lege prevede ca, atunci când o persoană fizică nu mai poate plăti un credit la bancă, să poată transfera bunul ipotecat în favoarea băncii. Din cauza crizei, valoarea creditului ipotecat nu mai acoperă creditul, iar banca se îndreaptă și spre alte bunuri ale persoanei respective. Acest proiect introduce prin-cipiul echității. Cât timp banca și-a trimis un evaluator agreat să evalueze creditul, banca și-a acoperit riscul creditării, iar când apare criza contractului, riscul să fie împărțit, nu e normal să suporte doar clientul”, a explicat Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.Din punctul său de vedere, banca are de câștigat în urma aplicării acestui proiect, deoarece imobilul ipotecat se introduce rapid în circuitul civil și există posibilitatea rapidă ca banca să-și recupereze banii.„Când o persoană fizică nu-și mai poate plăti un credit pentru care și-a ipotecat imobilul, anunță banca și apelează la un notar sau un executor judecătoresc să transfere proprietatea în favoarea băncii, iar persoana este eliberată de orice credit”, a mai explicat parlamentarul.