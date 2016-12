La 71 de ani, îşi aşteaptă moartea pe stradă

La 71 de ani, își așteaptă moartea pe stradă

Vasile Rovența este doar unul dintre zecile de bătrâni pe care îi vedem, zilnic, pe străzile Constanței, scormonind prin ghenele de gunoi dintre blocuri sau stând cu mâna întinsă, prin intersecții. Bărbos, nespălat și îmbrăcat cu niște haine slinoase, bătrânul stârnește milă și repulsie. De câteva luni, s-a aciuat în intersecția din zona Anda. Vineri după-amiază, l-am găsit numărându-și banii obținuți din cerșit în acea zi. Avea cinci lei, pe care i-a băgat repede în buzunar când ne-am apropiat de el. Spune că are 71 de ani și că de șapte ani trăiește pe străzi, după ce a rămas fără casă. „Am avut casă, cum să nu am! Am stat pe Cumpenei, era casa făcută de tata, dar m-au dat țiganii afară”, ne spune în timp ce molfăie dintr-o bucată de pâine. Leagă greu cuvintele, sare mereu de la un subiect la altul, iar când îl întrebăm cum și-a pierdut locuința și de ce nu a cerut ajutorul Poliției, tace. Se înflăcărează însă când își amintește de perioada când era în putere. „Am fost cioban o vreme, am stat patru luni la închisoare pentru că nu aveam de muncă. Așa se proceda pe atunci. Apoi, am muncit 15 ani ca fochist la Chimpex. Am și carte de muncă”, ne-a spus septuagenarul. Soția și copilul i-au murit, susține că mai are doar o soră, undeva prin Constanța, dar nu mai știe nimic de ea. Cei care îi poartă de grijă, așa cum pot, sunt locuitorii din zona Anda. Și-a făcut un culcuș, din cartoane, în dreptul intrării în Grupul Școlar de Industrie Alimentară și trăiește din mila oamenilor. Florăresele îi mai dau o farfurie de mâncare, locatarii îi mai întind o haină ponosită, iar vânzătoarele îi dau, din când în când, o felie de pâine. „E de prin luna mai pe aici. Toată vara au avut grijă de el cei care vindeau pepeni. Acum scotocește prin gunoaie, se mai adăpostește prin scările de bloc. Este foarte liniștit, nu face rău nimănui, îl cunoaște toată lumea”, ne-a spus una dintre florărese. Petiție pentru a salva un suflet Profesorii și elevii de la Grupul Școlar de Industrie Alimentară nu s-au mulțumit doar să-i ofere o farfurie cu mâncare, ci au vrut să-i găsească un adăpost. Demersurile lor au rămas, însă, până în prezent, fără succes. În mare parte, pentru că autoritățile nu au nicio soluție viabilă pentru astfel de persoane. „În luna noiembrie am trimis o petiție, semnată de 330 de elevi și profesori din cadrul școlii noastre, către Primăria și Prefectura Constanța. La începutul lunii decembrie,au venit două asistente sociale, au venit și cei de la poliție, dar nu s-a schimbat nimic. Bătrânul a fost dus la spital, dar a doua zi a apărut înapoi în zonă. Asistentele ne-au spus că nu pot să-l interneze într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială pentru că nu are carte de identitate. Nu se poate să i se facă un astfel de act, pentru că nu are o locuință. Este un cerc vicios, din care nu mai iese”, ne-a declarat Ana Flueraș, profesor de socio-umane în cadrul unității școlare - cea care a avut inițiativa redactării petiției. Cu toate acestea, profesoara nu s-a dat bătută și a mai solicitat, în câteva rânduri, ajutorul celor de la Ambulanță, pentru a-l transporta pe bătrân la spital. De fiecare dată însă, scenariul s-a repetat, iar septuagenarul a ajuns înapoi pe străzi. La fel s-a întâmplat și vineri după-amiază, când bătrânul s-a întors în zona Anda doar la câteva ore după ce fusese solicitată salvarea. „Așa se întâmplă mereu. Noi venim, îl luăm, dar el pleacă de la spital”, ne-au spus cadrele medicale de pe ambulanță. „Se așteaptă să moară pe străzi?“ Chiar și în aceste condiții, profesoara și elevii Grupului Școlar de Industrie Alimentară consideră că trebuie luate măsuri pentru ca bătrânul să fie adunat de pe străzi. „Are totuși o vârstă înaintată, nu mai gândește limpede, dar are nevoie de ajutor. Deja sunt temperaturi sub zero grade Celsius, cât va mai rezista? Este inadmisibil ca Primăria Constanța să nu aibă un adăpost pentru acești oameni. Ce se așteaptă, să moară în stradă?”, a exclamat, indignată, Ana Flueraș. De altfel, în adresa trimisă primăriei, elevii și profesorii au cerut autorităților locale înființarea unui astfel de centru: „Ne dorim din suflet să știm că veți interveni pentru a se amenaja un adăpost de iarnă pentru oamenii străzii, unde să ajungă și persoana semnalată de noi. Are nevoie de ajutor urgent, din partea comunității și a autorităților”. Vă mai întrebați care a fost răspunsul autorităților? Sesizarea a fost trimisă „spre competentă soluționare” celor de la Direcția Generală de Asistență Socială, a căror centre sunt arhipline și unde bătrânul nu poate fi internat pentru că nu are acte de identitate. Soluția găsită de Consiliul Județean Constanța, pentru adăpostirea oamenilor străzii în această iarnă, este amenajarea unui salon în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Altfel spus, se va proceda la fel ca în anii trecuți: aceste persoane vor fi lăsate în responsabilitatea cadrelor medicale, și așa aglomerate de sute de solicitări medicale pe zi. Diferența este că, în această iarnă, costurile farfuriei cu mâncare, pe care o vor primi, vor fi suportate din fondurile CJC, a arătat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului.