"Jungla" din Cimitirul Musulman. "În religia islamică, dezhumarea e interzisă!"

De ani de zile, Cimitirul Musulman de la Intim este închis. Oficial, acolo nu se mai pot face înmormântări în-afara locurilor de veci deja existente. Neoficial, însă, mulți enoriași își îngroapă rudele pe unde-apucă, pe alei, în morminte vechi, de unde scot osemintele celor plecați de mult. Chiar și așa, cimitirul pare o junglă, fiind invadat de buruieni și neîngrijit de astă primăvară.Singurul om care ar trebui să se ocupe de întreținerea locașului are în subordine 3,5 hectare de teren și este imposibil să curețe toată zona. În timp ce voci din comunitate spun că de vină pentru toată această situație este Muftiatul, administratorul cimitirului, muftiul Iusuf Muurat, spune că enoriașii care arată cu degetul nu vin nici măcar o dată pe an să curețe mormintele celor dragi și că nu-și plătesc nici măcar taxa anuală de 20 lei, pentru a putea plăti pe cineva să facă treaba.„Conform regulamentului, Muftiatul, în calitate de administrator al cimitirului, percepe o taxă de administrare de 20 lei pe an. Fiecare enoriaș care are mormânt aici trebuie să plătească această taxă anuală, stabilită de mai bine de zece ani. În total, în cimitir sunt peste 5.000 de morminte, deci ar însemna cam 100.000 lei venit pe an la Muftiat, pentru administrarea cimitirului. Din această sumă, am fi putut să angajăm personal care să păzească cimitirul, să nu mai fie pietre funerare deteriorate, să nu se mai fure din incinta cimitirului. Pentru două persoane, costurile pe an ar fi fost undeva la 24.000 lei. Și ar mai fi însemnat angajarea a încă unui administrator, care să întrețină cimitirul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, muftiul Iusuf Muurat.„De ce să lăsăm ca pe mormintele celor dragi să crească iarba doi metri?“Potrivit acestuia, la ora actuală, pentru cele 3,5 hectare ale cimitirului de la Intim este un singur administrator, cealaltă persoană care mai stă pe acolo nu este angajat al Muftiatului.Conform datelor din contabilitate pe care ni le-a prezentat muftiul, în anul 2014, pentru taxa anuală au fost colectați numai 420 lei, în 2015 - 1.060 lei, iar în 2016, parțial, 300 lei. Practic, nici măcar 10 la sută din cei care au locuri de veci acolo nu și-au plătit taxa cu anii.„Din nefericire, enoriașii curăță mormintele celor care le-au fost dragi pe lumea aceasta doar o singură dată pe an, în apropierea Hîdîrlezului, care are loc pe 6 mai. În apropierea acestei zile tradiționale, ne apucăm și noi de curățenie. Muftiatul a avut, anul acesta, contract cu Administrarea Penitenciarelor, prin care am adus deținuți să facă această curățenie. Dacă noi colectam măcar jumătate din banii de taxă, ca administrator, ne-am fi permis să mai aducem deținuți măcar de două ori pe an, ca să facă curățenie. Dacă acești oameni pe lumea aceasta au avut grijă de noi, noi de ce lăsăm ca pe morminte să crească iarba de doi metri?”, se întreabă muftiul.Osoarul există de peste 40 de aniReferitor la acuzațiile că în incinta cimitirului este o groapă comună, muftiul spune că osoarul există de mai bine de 20 de ani și că este o practică a enoriașilor, nicidecum a administratorului cimitirului.„Noi, în primul rând, nu facem profanare de morminte. În religia islamică este interzisă dezhumarea. Au venit persoane și mi-au zis că tatăl lor a murit de 20 de ani și vor să îl dezgroape, să pună pe altcineva. Din punct de vedere religios este interzis, noi le explicăm acest lucru, dar ei tot insistă și nu avem cum să ne opunem voinței lor. Chiar am avut situații în care au vrut să facă această dezhumare vara și le-am spus că nu se poate, apoi au obținut de la DSP acordul și au dus osemintele la osoar”, explică Iusuf Muurat.Acesta mai spune că ar fi încercat să dea cimitirul spre administrare unei societăți private, dar nu a fost niciuna dispusă să se implice.„La noi, vine fiecare și face ce vrea. Noi nu mai avem alei. Vine unul spune: eu sunt cutare și el vrea să-și îngroape ruda acolo. Am avut probleme, au fost agresați groparii, a trebuit să solicităm intervenția jandarmilor. Este o problemă foarte delicată și veche de peste 15 ani. Osoar există de foarte mult timp. Dacă vine DSP-ul și ne spune să îl astupăm, îl astupăm, betonăm, dar nu a venit niciodată. Însă nu venim noi, îl dezgropăm și îl aruncăm acolo, nu, în niciun caz. Fără acordul persoanei care-și înhumează decedatul în locul altei persoane deja existente acolo, noi nu facem așa ceva. Angajații noștri nu fac așa ceva, în primul rând pentru că este contrar principiilor religiei noastre. Acel osoar este de mai bine de 40 de ani acolo, nu a fost făcut de noi”, mai spune muftiul.Un nou cimitir musulman, de la toamnăSunt însă și vești bune. În cel mai scurt timp, în maximum două luni, musulmanii vor avea un nou cimitir. Terenul are o suprafață de 3,5 hectare și este situat la ieșire din Constanța, spre Valu lui Traian, în zona Palas.„A fost nevoie de foarte multe documente și au fost de parcurs numeroase proceduri pentru a scoate terenul din circuitul agricol. Apoi, pentru a-l intabula, apoi, au apărut probleme cu accesul, pentru că Compania de Drumuri ne impunea să facem două benzi, una de decelarare și una de accelerare. Am căutat alte soluții, am discutat cu proprietarul vecin, însă, în cele din urmă, după toate discuțiile cu autoritățile locale, am stabilit că se va putea intra pe un drum de acces secundar, deja existent, pe lângă valul de pământ și nu mai este nevoie de alte investiții. Am găsit deja și finanțare, prin Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă - TIKA, care, printr-un parteneriat cu Primăria municipiului Constanța și cu Muftiatul, va împrejmui tot terenul cu gard. Așa că pot să-i asigur pe musulmani că în aproximativ două luni vor avea un cimi-tir nou, unde își pot îngropa rudele”, încheie muftiul Iusuf Muurat.