Jumătate din bebeluşii care mor în primul an de viaţă s-au născut prematur

Jumătate din bebelușii care mor în primul an de viață s-au născut prematur

Ştire online publicată Joi, 29 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Peste jumătate dintre decesele neonatale survenite în primul an de viață apar în cazul nașterilor premature și a complicațiilor cauzate, susțin reprezentanții Asociației Române de Neonatologie. Astfel, în 2009, dintre cei peste 222.000 de copilași veniți pe lume, aproximativ 17.400 au avut 2,5 kilograme, iar 10.600 dintre ei s-au născut înainte de 36 de săptămâni. „Se estimează că rata de prematuritate în România este de aproximativ 9%. În general, țara noastră are un indicator de prematuritate mai mare față de multe țări ale UE. În același timp, procentajul copiilor născuți înainte de 28 de săptămâni și având sub un kilogram este de aproximativ 1 - 1,5% din totalul nou-născuților vii”, a afirmat dr. Silvia Stoicescu, președinte al asociației. Potrivit reprezentantului asociației, regiunile cu o rată ridicată a nașterilor premature sunt Moldova și Muntenia. Printre cauze se numără: condițiile precare de viață, sarcina multiplă, lipsa unei igiene sexuale adecvate, intervalul redus dintre sarcini, patologia maternă. Anul trecut, 18% dintre femeile cu vârste sub 30 de ani nu au mers măcar o dată la un control prenatal. Cât privește complicațiile determinate de nașterea prematură, acestea sunt imaturitatea pulmonară, hemoragia pulmonară sau cerebrală etc.