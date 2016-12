Judeţeanul rămâne fără medicamente la sfârşitul săptămânii

Județeanul rămâne fără medicamente la sfârșitul săptămânii

Spitalul Județean Constan-ța mai are stocuri de medicamente suficiente doar până la sfârșitul acestei săptămâni. „Mai avem medicamen-te de urgență la limita de avarie. Mai sunt soluții perfuzabile, antibiotice, dar nu dintre cele scumpe, mănuși chirurgicale, fiole de algocalmin, primite astăzi. După week-end așteptăm banii de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pentru a trimite comenzile către furnizori. Nu puteam să facem comenzile dacă nu avem banii”, a afirmat dr. Florian Stoian. Speranța reprezentanților spitalului este că, săptămâna viitoare, va fi aprobată o rectificare bugetară, astfel încât să fie decontate și serviciile medicale realizate în plus în cursul lunii iunie. „Dacă nu are loc rectificarea, nici nu vreau să mă gândesc ce vom face”, a afirmat, descriind gravitatea situației, purtătorul de cuvânt al spitalului. În schimb, fondurile pentru salarii sunt asigurate, re-prezentantul unității sanitare dând asigurări angajaților că-și vor primi, săptămâna viitoare, salariile întregi. Mai puțin, după cum s-au obișnuit în ultimele luni, bonurile de masă.