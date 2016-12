Jucării cu instrucţiuni de folosire greşite, descoperite de Protecţia Consumatorilor

Jucării cu instrucțiuni de folosire greșite, descoperite de Protecția Consumatorilor

Decembrie este luna cadourilor, în special pentru cei mici, care îl așteaptă cu înfrigurare pe Moș Crăciun. Pentru ca Moșul să nu găsească jucării cu defecțiuni în periplul prin magazine, în căutarea darurilor potrivite pentru copilași, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Constanța a demarat o amplă acțiune de control. Cele mai multe deficiențe găsite vizau lipsa indicațiilor de utilizare și a avertismentelor. Încă de la începutul lunii în curs, inspectorii CRPC au demarat acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale de comercializare a jucăriilor. Dionisie Culețu, director coordonator CRPC Constanța, a precizat că au fost realizate, până în prezent, 15 acțiuni de verificare, în timpul cărora au fost examinate 3.851 de jucării, de diferite tipuri, și au fost constatate numeroase abateri. „La un număr de 15 operatori economici, din cei 31 verificați, au fost descoperite abateri în ceea ce privește indicațiile de mon-tare, asamblare și utilizare, precum și în privința avertismentelor privind potențialele pericole la folosire, respectiv marcarea grupei de vârstă a copiilor cărora le sunt destinate jucăriile, necesitatea supravegherii copilului, a purtării echipamentului de protecție etc”, a arătat reprezentantul Protecției Consumatorilor. Pistoale și păpuși cu instrucțiuni eronate Astfel, pistoalele cu baterie, soldățeii Ben, mașina electrică de călcat sau jocurile cuburi nu erau însoțite de indicații de utilizare și avertismente. La păpușile „Belinda” și „Sirena”, inspectorii au observat neconcordanțe între indicațiile privind utilizarea, dintre cele în limba producătorului și traducerea în română. „Pe eticheta în limba română se atenționează că «jucăria nu este recomandată copiilor sub cinci ani», iar pe ambalajul produselor se specifică «nu este recomandată copiilor între 0 - 3 ani»”, a specificat Dionisie Culețu. Alți producători au încurcat instrucțiunile: pistoalele de jucărie produse în China aveau menționat pe ambalaj „Când nu este utilizat, dezumflați și depozitați produsul într-o locație sigură. Nu amplasați piscina în alt bazin cu apă”, iar trenulețele erau însoțite de instrucțiunea „Jucărie plastic (păpușă, animale). Se apasă butonul, jucăria cântă”. Totodată, comisarii Protecției Consumatorilor au mai găsit și jucării puse în vânzare fără a avea instrucțiuni traduse în limba română. Este vorba de pistoale Water Power Gun, mașinuțe de pompieri, tramvaie LFC, mașinute True-Hero, păpuși Beautifil, jocuri Soccer. Alte abateri constatate de comisari au vizat neafișarea la loc vizibil a denumirii unității, a Codului Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului, a prețurilor de comercializare a jucăriilor etc. În urma abaterilor descoperite, au fost date amenzi de 14.000 de lei. Sfaturi pentru siguranța copiilor „Siguranța jucăriilor este o prioritate pentru a asigura o vacanță de iarnă de vis copiilor, de aceea recomandăm ca la achiziționarea jucăriilor să se țină de instrucțiunile de folosire și asamblare”, a arătat Dionisie Culețu. Părinții sunt sfătuiți de către comisarii CRPC, înainte de toate, să citească cu atenție etichetele de pe jucării. „Fiți conștienți de vârstă și recomandările de siguranță. Nu cumpărați jucării care nu au marcajul CE pe jucărie sau ambalaj. Cu toate că marcajul CE nu este un mod de diferențiere a produselor, el este un angajament din partea producătorului că respectivul produs respectă cerințele aplicabile în materie de securitate impuse la nivelul UE”, a completat repre-zentantul Protecției Consumatorilor. Totodată, este indicat să achiziționați jucăriile în funcție de vârsta copiilor, căci produsele care nu sunt destinate categoriei respective de vârstă pot prezenta riscuri. „Nu cumpărați jucării cu piese mici pentru copiii sub vârsta de trei ani, ei având tendința de a le băga în gură. Asigurați-vă că ochii și nasul de la jucăriile de pluș sunt bine securizate”, a mai exemplificat directorul coordonator al CRPC. Trebuie evitate bunurile cu proiectile, care au muchii, părți detașabile ușor de înghițit sau vârfuri ascuțite. „După achiziționare, scoateți și aruncați ambalajele, inclusiv pungile de plastic, hârtie, carton, căci există riscul, pentru copiii mici, să se sufoce”, a atenționat Dionisie Culețu.