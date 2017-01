Jucării care îi pot ucide pe cei mici

Nu vă bucurați că ați găsit jucării ieftine și că scăpați ușor cu cadourile de Crăciun! Acestea le-ar putea face mult rău copiilor, punându-le sănă-tatea și chiar viața în pericol. Inspec-torii Protecției Consumatorilor au dat o raită prin magazine și depozitele de jucării și au găsit numeroase nereguli, mai ales în ce privește siguranța copiilor.Magneți care pot fi înghițiți, jucării fără instrucțiuni de utilizare și de montaj, etichete neconforme, acestea sunt câteva din neregulile depistate de inspectorii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.„Temele de control au vizat calitatea produselor, informarea consumatorului, afișarea prețului, traducerea etichetelor în limba română, dar mai ales siguranța copiilor. Pe lângă jucării, haine și încălțăminte pentru copii, am mai verificat și carnea preambalată, dar și produsele din cofetării și patiserii. Au fost verificate 43 de magazine de jucării și două depozite și au fost aplicate, în total, 33 de amenzi și patru avertismente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CJPC Constanța, Dionisie Culețu.Printre problemele constatate, se numără lipsa traducerii în limba română a etichetelor, jucării pentru copii mici cu piese detașabile care se pot înghiți ușor sau afișarea incompletă a prețurilor, fără să cuprindă toate costurile, inclusiv TVA. Valoarea amenzilor aplicate se ridică la 40.000 de lei.„Au fost oprite temporar de la comercializare, până la remedierea problemelor, peste 700 de produse de jucării diverse. La un magazin, am descoperit seturi de pescuit care conțineau magneți mici ce se puteau detașa, fiind foarte periculoase, căci puteau fi înghițite de copii. Acestea au fost scoase definitiv de la comercializare și distruse și am transmis și în sistemul Rapex avertizare privind existența pe piață a acestor produse”, a mai explicat Dionisie Culețu.Sfaturi pentru Moș CrăciunReprezentanții Protecției Consumatorului recomandă constănțeni-lor să cumpere jucării numai din magazine specializate, unde se eliberează bonuri fiscale sau facturi, de care ar putea avea nevoie în cazul unei reclamații.De asemenea, „trebuie să verificați dacă instrucțiunile sunt traduse în limba română și să evitați achiziționarea jucăriilor care au muchii tăioase, piese detașa-bile care ar putea fi înghițite de copii. Mai mult, unele jucării care funcționează cu baterii pot prezenta anumite riscuri de arsuri prin contactul cu bateriile supraîncălzite”, a mai adăugat șeful CJPC.Pentru copiii mai mici de 1 an și jumătate, trebuie să cumpărați jucării al căror compartiment de baterii să nu poată fi deschis de aceștia. Mai mult, comisarii CJPC ne sfătuiesc să scoatem bateriile din jucăria care nu va fi utilizată o perioadă mai mare de timp.