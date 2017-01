Jocurile violente nu formează asasini

Luni, 12 Mai 2008.

Copiii care joacă jocuri video violente nu se transformă în dezaxați sau super-criminali, potrivit unei cărți publicate de doi cercetători de la Harvard Medical School. Lawrence Kutner și Cheryl Olson, de la Harvard Medical School, își prezintă opiniile în lucrarea “Grand Theft Childhood: The Surprising Truth About Violent Video Games and What Parents Can Do”, care a fost publicată luna trecută și care promite să relanseze discuțiile referitoare la efectele jocurilor video asupra copiilor.