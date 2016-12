Jocurile de noroc de la 1900, în secolul vitezei

Ştire online publicată Marţi, 03 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o plimbare epopeică pe faleza cazinoului din Constanța , vice premierul Liviu Dragnea promitea în noiembrie anul trecut, alocarea a aproximativ 40 de milioane de lei pentru reabilitarea Cazinoului Paris și a aleilor pentru promenadă, nici mai mult, nici mai puțin, decât pe modelul a ceea ce era la 1900.Cei dintâi clienți de cazino, care-și riscau cu eleganță cavalerească galbenii, cu mult înainte ca primul cazino din România să aibă măcar forma unui proiect, se îndreptau acum 400 de ani spre mesele de joc, ascunși misterios sub pelerine, în gondole elegante care străbăteau în acea perioadă lagunele Veneției în lung și-n lat. Pentru că Veneția este orașul unde bogăția și-a găsit un rost în plus în primele casini (case de dimensiuni mici unde se întâlneau avuții timpului pentru discuții de afaceri și jocuri de noroc).De ce pelerinele? Pentru că jucătorii nu erau singurii atrași de aceste locații. Bande de hoți și asasini urmăreau din umbra caselor și din cotloanele întunecoase ale străzilor, așteptându-i pe cei plin de noroc la mesele de joc, dar mai puțin norocoși în viață. Într-o epocă și un oraș, care a dat conceptelor de intrigă și complot noi profunzimi, iscoadele și spionii plasați strategic în casini pentru a identifica victimele, erau la fel de naturali ca apa lină care asista mută la spectacolul periculos al nopții.Cel mai vechi cazino oficial a fost inaugurat în Veneția în anul 1638 și poartă numele de Casino di Venezia. Pentru cei care doresc să călătorească înapoi în timp, Palatul Vendramin Calergi care a găzduit cele dintâi jocuri de noroc organizate legal, cu o arhitectura grandioasă specifică secolului secolului XV este o veritabilă mașină a timpului. Planul palatului a fost conceput de arhitectul italian Maurro Codussi, unul dintre cei care au încercat să schimbe stilul gotic cu cel clasic la începutul perioadei renascentiste. Construcția a început în anul 1482 și s-a finalizat în anul 1509, pentru ca după mai mult de un secol, palatul să își umple camerele cu pasiunile, victoriile și eșecurile pasionaților jucători ai norocului din Veneția.Pe pământ românesc, istoria cazinourilor începe la Constanța, cel mai mare port al României, unde pe la 1880 exista un stabiliment destinat activităților sociale de genul jocurilor de șah, domino sau table, construit din lemn în apropirea Farului Genovez. În anul 1891 stabilimentul a fost distrus de furtună și reconstruit aproape de locația actualului cazino, tot pe structură din lemn, cu mai multe săli destinate activităților sociale și o terasă către mare.Actualul cazino a fost construit între anii 1904 și 1910, din inițiativa lui Carol I într-o perioadă în care devenise deja evidentă necesitatea construirii unui cazino după modelul marilor cazinouri europene . Gândit inițial în stilul arhitectural specific românesc, de către arhitectul Petre Atonescu, cazinoul a ajuns într-un final să fie găzduit de o clădire construită în stilul Art Nouveau, sub îndrumarea arhitectului francez Daniel Renard care a preluat conducerea construcției după finalizarea fundației.Dincolo de ruina care îl înconjoară încet, dar sigur, atât pe interior cât și pe exterior, cazinoul este un simbol al istoriei orașului și un obiectiv turistic care merită vizitat. Realitatea crudă face ca privit din unele unghiuri, interiorul să-și dezvăluie uneori frumusețea și eleganța, care se regăseau altă dată în sălile sale și la mesele de joc. Deși are un potențial extrem de ridicat, atât din punct de vedere istoric și turistic, cât și economic și funcțional, în situația în care ar fi renovat și redat în funcțiune, viitorul cazinoului este în momentul actual doar o promisiune.În anul 2011, din 28 de cazinouri funcționale, 21 și-au închis ușile declarând falimentul. Criză, taxe, cluburi ilegale, și ale motive aduse în discuție de presa vremii care a prins la unison fenomenul și tendințele industriei jocurilor de noroc. Situația nu este deloc îmbunătățită nici de dezvoltarea accelerată a cazinourilor virtuale precum Full Tilt Poker, care împreună cu PokerStars constituie primul eșalon al camerelor de poker online cu o cotă de piață impresionantă.Dacă în primii ani, jucătorii au fost reticenți la acest format al jocului, în care absența experienței față în față, de o parte și de alta a mesei de joc, părea a schimba cu totul natura și seriozitatea pokerului, în momentul de față aceste site-uri de jocuri on-line sunt pline de jucători profesioniști de poker care își pun abilitățile la bătaie și de amatori care le folosesc pentru a-și testa forțele.Succesul jocurilor on-line este evident și dinn mișcarea strategică făcută de Full Tilt Poker, deschis în anul 2004, același an în care această industrie începea să prindă avânt și care, mai înainte de a fi preluat și de a se alătura PokerStars , a început redirecționarea și rebrandingul domeniilor web de la formatul Full Tilt Poker la cel de Full Tilt semnalizând extinderea către o varietatea mai mare de jocuri de cazino în formate single și multi-player.Având în vedere actualele tendințe, evoluția nu tocmai extrem de încurajatoare a industriei și alternativele existente, renovarea cazinoului din Constanța pare un proiect aflat încă sub semnul întrebării, cu toate vizitele și declarațiile făcute în presă.