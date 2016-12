Jeleurile - cocktail-uri chimice pentru creierul copiilor

Sunt frumos colorate, au forme de tot felul de animăluțe, miros frumos și sunt foarte dulci, așa că nici nu este de mirare că sunt iubite de toți copiii. Jeleurile gumate sunt însă adevărate cocktail-uri chimice pentru creierul copiilor.Jumătate din jeleurile de pe piață sunt colorate cu roșu coșenilă obținut dintr-o specie de gândaci. Nouă din zece tipuri de jeleuri conțin acid citric. Trei din patru produse conțin proteină animală, un sfert conțin albastru briliant FCF, iar conținutul de zahăr este de-a dreptul uriaș.Asociația Pro Consumatori a achiziționat, la finele lunii iunie, 44 de sortimente de jeleuri din supermarketuri și hipermarketuri, în vederea realizării unui studiu prin care să atragă atenția în ceea ce privește conținutul acestui tip de produs și potențialele efecte asupra sănătății micilor consumatori. Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC. Rezultatele sunt alarmante.La 91 la sută dintre produsele analizate au fost identificate arome artificiale în compoziția acestora. Numai la 4 la sută dintre produsele analizate au fost folosite arome identic naturale, iar la 5 la sută dintre produse s-au folosit substanțe de aromatizare, fără a se preciza natura acestora.La 64 la sută dintre produsele analizate, primul ingredient este reprezentat de siropul de glucoză, iar la 36 la sută dintre produsele analizate, primul ingredient este reprezentat de către zahăr. Grav este însă că, la toate tipurile de jeleuri supuse studiului, cantitatea de zaharuri declarată de producători depășește cantitatea de 15 grame de zahăr per 100 de grame de produs, încălcându-se astfel recomandările legale. Astfel, cantitatea de zahăr adăugat în sortimentele de jeleuri variază între șapte și 14 lingurițe de zahăr pentru o sută de grame de produs.14 lingurițe de zahăr într-un pumn de jeleuri Este deja de notorietate că zahărul are o serie lungă de efecte dăunătoate pentru sănătatea copiilor. De la obezitate, diabet, până la dereglarea metabolismului calciului, afecțiunile cauzate de consumul excesiv de zahăr sunt cu zecile.„La copii, consumul frecvent de alimente bogate în zahăr influențează procesele de creștere, ducând la apariția rahitismului și a fragilității osoase, declanșând pubertatea prematură, generând probleme de comportament, cum ar fi scăderea voinței, predispunerea la violență, scăderea capacității de concentrare etc.”, explică președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu.În ce privește aditivii alimentari din jeleuri, în cele 44 de produse analizate au fost identificate 34 de substanțe, care mai de care mai artificiale. 93 la sută din jeleuri conțin E330 - acid citric, 59 la sută conțin E100 - cucurmina, 50 la sută conțin E210 - carmin, 45 la sută conțin E903 - ceară de carnauba și lista este foarte lungă.„A nu se consuma de către copii!“ „Jeleul tradițional este un preparat dulce, făcut din suc de fructe fiert cu zahăr și care are un aspect gelatinos. Jeleurile industriale nu au nimic în comun cu jeleurile tradiționale, nefiind altceva decât amestecuri de pectine (E440) sau gelatine (E441), uleiuri, apă, arome, cantități infime de suc sau concentrate de fructe. Aceste produse sunt lipsite de nutrienți, generează impresii olfactive artificiale și nu au valoare biologică. În baza studiilor realizate în cadrul unor universități și instituții medicale de prestigiu, experții în nutriție și medicii pediatri nu recomandă folosirea acestor produse în alimentația copiilor, dar nici în cea a adulților cu afecțiuni medicale precum boli cardiovasculare, metabolice și neurovegetative. Având în vedere numărul mare de substanțe chimice din astfel de produse, solicităm menționarea pe etichetă a unui mesaj de atenționare de tipul «A nu se consuma de către copii!»”, a mai precizat președintele APC România.