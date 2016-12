Jale mare în pieţele constănţene: Preţurile la legume au explodat

2

traiasca supermarketul

Rostul pietelor esta ca producatorii sa-si poata vinde marfa direct.ce se intimpla in Constanta- tarabagii sunt niste bisnitari.Nu am mai calcat intr-o piata de cel putin 2 ani .Prefer sa-mi fac cumparaturile de la marile magazine. In mod civilizat poti sa-ti alegi produsele preferate. Daca nu ar fi supermarket-urile preturile ar exploda-cel mai bun exemplu este pretul oualelor..Nu cistiga producatorii adevarati cit cistiga acesti precupeti ai pietelor..Vina pentru aceasta situatie o poarta in primul rind Primaria lui mazare in goana pentru a cistiga cit mai mult la inceputul anului se liciteaza tarabele la preturi mari -taxa pe care tarabagii o recupereaza de la noi prin preturi.Normal era ca tarabele sa se inchirieze dimineata contra unei taxe si astfel disparea monopolul bisnitarilor asupra pietelor.