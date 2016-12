Jale în Mamaia! Restaurante de fiţe, închise de OPC: mâncare stricată şi mucegăită

7

Nu ai dreptate!!

Du-te tu mai dani afara, multi dintre noi nu isi permit. In plus eu eu am calatorit mult cu serviciul prin Europa, dar tara ca a nostra nu am mai vazut...delta, mare, munti, paduri, avem o tara minunata..dar uite mai sunt si exceptii nu trebuie generalizat..ce daca in Bulgaria i-au furat masina lui vecinu meu, sau in Germania mi-au disparut de doua ori actele din masina inseamna ca e mai cool in alte tari??? nici pe departe...Romania e minunata !!

Răspuns la: Veniti in Mamaia sa vedeti ce patroni avem !!!

Adăugat de : dani, 25 iunie 2015

Tot mai vreti sa veniti in Mamaia ? Pana nu va intoxicati si nu ajungeti in spital tot veniti aici ? Tot vreti sa umflati conturile acestor...