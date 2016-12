ITM. Bolile profesionale, principala cauză a deceselor la locul de muncă

Pentru a marca Ziua internațională a securității și sănătății în muncă, sărbătorită în fiecare an pe data de 28 aprilie, Inspectoratul de Muncă din Constanța a organizat astăzi seminarul cu tema „2013 - an european al cetățenilor - Prevenirea bolilor profesionale la locul de muncă”.În întreaga lume, bolile profesionale continuă să fie cauza principală a deceselor la locul de muncă. Conform estimărilor făcute de Organizația Internațională a Muncii (OIM) din cele 2.340.000 decese profesionale înregistrate în fiecare an în întreaga lume, numai 321.000 sunt cauzate de accidente de muncă, restul de 2.020.000 decese fiind cauzate de diferite tipuri de boli profesionale legate de condițiile de muncă. Estimările OIM, corespund unei medii zilnice de peste 5.500 de decese înregistrate în întreaga lume, ceea ce reprezintă un deficit inacceptabil pentru munca decentă.Tematica seminarului și-a propus să dezbată aspecte precum atenția deosebită acordată problemelor locului de muncă, combaterea riscurilor la sursă, prin soluții tehnice, organizatorice, prin management performant, în special prin utilizarea evaluării riscurilor și prin implementarea rezultatelor, succesul implementării soluțiilor tehnice și organizatorice la locul de muncă, obținerea de îmbunătățiri efective ale condițiilor de muncă și campania europeană „Locuri de muncă sigure și sănătoase 2012-2013” a EU-OSHA pentru promovarea sănătății la locul de muncă, pentru încurajarea îmbunătățirii sănătății și stării de bine la locul de muncă, pentru reducerea costurilor cu îmbolnăvirile în rândul forței de muncă din UE.La seminar au participat din partea Inspecției Muncii, inspector general de stat adjunct SSM - Niculae Voinoiu, iar printre oficialitățile locale s-au numărat prefectul Eugen Bola și directorul CCINA, Dănuț Jugănaru. De asemenea, au fost invitate persoane cu responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă, reprezentanți din conducerea societăților si reprezentanți ai salariaților.