Îţi înşeli clienţii sau eşti agresiv? Rişti amenzi de 100.000 de lei!

1

mesaje

O informatie prezentata in mod profesionist. Dar se naste intrebarea: pe cine trag la raspundere pentru aceasta avalansa de messaje precum cel de mai sus [si asa sunt cu sutele [oferte de lucru, joburi, etc.]? In mod normal, administratorul unei pagini online este responsabil de filtrarea acestor mesaje. Revenind la problema... se spune clar ca "Potrivit acestuia, firmele se folosesc de tot felul de tertipuri pentru a atrage clienți și pentru a-i determina să achiziționeze un produs sau un serviciu și de multe ori este vorba despre practici înșelătoare sau agresive. De exemplu, poate fi considerată practică înșelătoare atunci când un operator economic face publicitate unui serviciu, afirmând că acesta prezintă anumite avantaje și, astfel, îl influențează pe consumator să încheie un contract, dar în realitate aceste avantaje nu există..." putem avea un raspuns? Pe cine acuzam? Persoana ce publica anuntul [dar v-a trebui sa ne dati IP-ul, etc] sau pe dumneavoastra?