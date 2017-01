Îşi rup cârca la munca la negru, dar nu zic nimic

Își rup cârca la munca la negru, dar nu zic nimic

Fenomenul muncii la negru e în creștere, dar constănțenii preferă să păstreze tăcerea asupra lui. Deși le sunt încălcate drepturile și primesc mai puțini bani decât ar merita sau lucrează ore bune peste program, se țin departe de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Trecem printr-o perioadă dificilă. Mii de constănțeni și-au pierdut locurile de muncă, iar tot atâția se simt amenințați că vor rămâne fără job-uri în curând, având în vedere că firmele pentru care lucrează nu mai sunt la fel de profitabile ca pe vremuri. În aceste condiții, oamenii se mulțumesc cu puțin, numai să pună ceva pe masă. Drept urmare, înflorește din nou munca la negru. În luna ianuarie, inspectorii de muncă au depistat 19 societăți care aveau personal fără forme legale, iar în luna februarie, numărul firmelor depistate că au recurs la aceste practici a crescut la 32. Eugen Bola, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, a declarat că se constată o creștere a fenomenului, pe care inspectorii încearcă să-l țină sub control după posibilități. În unele situații, însă, nu pot acționa, pentru că nu le permite legea. Cel puțin deocamdată. Minciuna cu part-time-ul va avea picioare scurte Frecvente sunt cazurile când patronii mint, în acte, cu privire la perioada de muncă: este încheiat un contract de part-time (patru ore), dar salariatul muncește dublu, chiar și mai bine. În prezent, ne-a declarat Eugen Bola, nu se pot lua măsuri, din simplul motiv că în contract nu se specifică perioada de lucru. Cât de curând, însă, situația se va modifica. „Aceasta este munca la gri, iar în momentul de față, nu putem să facem mare lucru în privința ei. Dar urmează să fie modificată HG 161/2006, privind ținerea evidenței salariaților și atunci vom putea să-i depistăm. În noua formă a legii, se va spune clar în ce interval orar trebuie să lucreze salariatul. Dacă muncește după respectiva oră, este muncă la negru și este sancționat ca atare!”, a atras atenția reprezentantul ITM. „La bătrânețe vor plânge că au pensii mici“ Patronii mai apelează și la impunerea salariului minim pe economie, deși muncitorii au calificarea și vechimea necesare. În aceste situații însă, inspectorii ITM nu pot acționa. „Este o chestiune față de care nu putem să acționăm, pentru că nu avem competențe. Sunt multe persoane care au minim pe economie, alții care sunt plătiți direct din mână, fără a li se înregistra venitul real nicăieri. Este vorba de dulgheri, zidari, de peste 40 de ani, care cu siguranță nu au doar minim pe economie. Este o înțelegere între patroni și angajați și fiecare este mulțumit: patronul pentru că nota la contribuții este redusă, iar salariatul pentru că îi sunt plătite contribuțiile”, a declarat Bola. Este o amăgire însă, a subliniat reprezentantul ITM, căci această „convenție” este în dezavantajul salariatului. „Nu va putea să facă un împrumut în bancă, iar la bătrânețe va plânge că are pensie mică”, a subliniat inspectorul-șef. Cutia cu reclamații e goală Pe lângă controalele pe care le desfășoară periodic (de la începutul anului, au fost verificate spălătoriile, unde au fost depistați trei tineri fără contracte de muncă, dar și firmele din port, unde au fost depistați alți patru angajați la negru, etc.), ITM pune la dispoziția constănțenilor și alte forme de a reclama încălcarea legislației muncii. Astfel, la jumătatea lunii ianuarie, în holul instituției a fost montată o cutie pentru reclamații. Inițiativa nu a avut însă succes. „Am primit doar vreo două sau trei reclamații pe această cale”, a arătat inspectorul-șef. La fel, constănțenii pot reclama și prin telefon munca la negru sau formele asemănătoare ei. De această dată însă, inspectorii acuză oferirea unor date lapidare, din cauza cărora nu reușesc să identifice firma reclamată.