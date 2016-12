Îşi doreşte să meargă pe picioarele lui la şcoală

Povestea plină de speranță a unui copil cu ochi albaștri

Își dorește să meargă pe picioarele lui la școală

Are ochii albaștri și un zâmbet minunat, ce nu-i pălește niciodată de pe față. Poate doar atunci când îl mai dor picioarele de la exercițiile de recuperare sau când mai râd copiii de el, la școală.Este Ionuț Cristea, un băiețel special de opt ani, din Poarta Albă. De câteva luni, a început să meargă, în urma unei operații la ambele picioare, și de atunci este atât de fericit, încă aproape că nu îi mai trebuie nimic.Ionuț s-a grăbit să vină pe lume și, din cauza unor complicații ulterioare, nu a putut să meargă deloc. Mai bine de șapte ani a trăit cu speranța că va putea să se ducă la școală, uitându-se cu jind la copiii care se jucau bucuroși în parc sau în curtea școlii. Astă-vară, cu un efort deosebit, părinții săi au reușit să facă un credit de 4.800 de lei și să-l ducă pe copil la spitalul din Mangalia, acolo unde a și fost operat. După numai câteva săptămâni, a făcut primii pași, ajutat de mama sa, iar acum se mișcă singur, prin casă și chiar prin sala de clasă. Da, pentru că i s-a împlinit visul și, din toamnă merge la școală, în clasa zero.„În ciuda tuturor problemelor și a dificultăților financiare, nu am renunțat niciodată la speranța că va putea să meargă. Am făcut permanent recuperare cu el, în toți anii, așteptând momentul potrivit pentru operație. Am făcut un împrumut la bancă și am reușit să-l ducem la Mangalia, am plătit apoi toată recuperarea. Efortul este foarte mare, dar trebuie să ai credință. Eu tot timpul i-am spus: «Mami, poți! Știu că poți! Eu am nădejde în tine că poți!». L-am încurajat și nu a cedat niciodată. Trebuie să ai bunăvoință și să-l întărești pe copil, să-i dai speranță”, ne-a po-vestit Florentina, mama lui Ionuț.Femeia mai are trei copii - doi mai mari decât Ionuț și unul mai mic, de doar trei ani. Dar îi crește cu dragoste, îi îngrijește cu zâmbetul pe buze, în ciuda greutăților. Pentru că trebuie să aibă grijă de Ionuț, nu merge la serviciu, însă primește salariul de asistent personal, de 710 lei. Soțul lucrează cu ziua și se duce la muncă pentru orice bănuț, cu care să le poată oferi copiilor tot ce le trebuie.Toți șase stau cu chirie într-o casă veche, în Poarta Albă, chiar la șoseaua națională. Plătesc lunar 200 de lei, înafară de apă, curent, lemne. Dorm cu toții într-o singură cămăruță, unde fac focul la soba de teracotă. Dar nu se plâng. Sunt fericiți pentru că au reușit să-l vadă pe Ionuț mergând și sunt hotărâți să muncească în continuare pentru ca acesta să devină un copil normal.„Ni s-a spus de la Mangalia că băiatul este de recuperat și că va merge sută la sută. Dar cu multe exerciții și multe operații. Am făcut tot ce trebuia. Am mers peste tot cu el, la sanatoriu, și la Techirghiol și la Bușteni. Și chiar dacă acum plătim o rată lunară, la vară, vom face refinanțare, pentru a mai putea merge la încă o operație. Pentru că mai are nevoie de câteva operații la ambele picioare. Ne descurcăm cum putem, dar pentru el întotdeauna am făcut tot ce am putut”, ne-a mai spus Florentina.Vrea o tabletă de la Moș CrăciunAcum, Ionuț se pregătește de Crăciun. Nu așteaptă multe de la el, pentru că deja i s-a împlinit anul acesta una dintre cele mai mari dorințe. De trebuit, i-ar trebui multe, mai ales familiei lui, iar pentru el, a îndrăznit să-i ceară lui Moș Crăciun doar o tabletă, pe care să se joace. Și este gata să o împartă și cu frații lui, dacă nu va putea să le aducă la fiecare câte ceva.Cei care doresc să îl ajute pe Ionuț pentru a face recuperare sau la alte operații sunt rugați să ia legătura cu redacția „Cuget Liber”, pentru a oferi informații și datele de contact ale familiei Cristea.