Ion Niculescu şi echipa lui şi-au dat demisia de la şefia Spitalului Judeţean Constanţa

Ion Niculescu și echipa lui și-au dat demisia de la șefia Spitalului Județean Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța își schimbă, din nou, conducerea. La nici patru luni de la numirea în funcția de manager, dr. Ion Niculescu și-a înaintat demisia, invocând „motive personale”. De asemenea, o dată cu el și-au exprimat decizia de a renunța la funcții și membrii comitetului directorial, aduși de Niculescu de la Spitalul Mangalia. Dr. Ion Niculescu a înaintat Ministerului Sănătății adresa prin care a solicitat încheierea contrac-tului privind manageriatul SCJU Constanța, dar nu a dorit să dea prea multe detalii referitor la motivele pentru care a luat această decizie. „Mi-am depus demisia, din motive personale, iar începând de astăzi, 1 iulie (n.r. ieri) nu mai sunt managerul Spitalului Județean”, ne-a declarat dr. Niculescu. Responsabilii din sănătatea constănțeană admit însă că motivațiile lui Niculescu nu sunt atât de personale, ci au legătură cu lentoarea cu care se desfășoară lucrările de reabilitare la SCJU. Necheltuirea fondurilor de la minister, posibil motiv Potrivit dr. Camelia Ciobotaru, director coordonator al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, un posibil motiv care ar sta la baza demisiei lui Niculescu este nemulțumirea reprezentanților Ministerului Sănătății vizavi de faptul că lucrările de reparații întârzie să înceapă, deși fondurile necesare au fost alocate încă din martie. „Au trimis o adresă prin care se cere să se specifice modalitatea în care au fost cheltuiți banii pentru reparațiile capitale și mai ales de ce nu au fost cheltuiți”, a arătat dr. Ciobotaru. Trebuie menționat că în luna martie, SCJU Constanța a primit o filă de buget de la Ministerul Sănătății, prin care îi erau alocați peste 31 milioane de lei pentru reparațiile din anul în curs. Fondurile erau defalcate pentru lucrările de la Urgență, de la Secția de Neuropsihiatrie Palazu Mare, secțiile din cadrul fostului Spital Municipal Constanța, pentru amenajarea heliportului, rampelor de acces, ascensoarelor, bucătăriei etc. Până în prezent au fost finalizate doar centrala termică și Compartimentul de Hemodializă, în vreme ce restul reparațiilor nu au fost încă demarate. Dr. Ion Niculescu s-a apărat argumentând că lucrările se desfășoară în ritmul impus de normele legislative. „S-au desfășurat licitații pentru contractarea firmelor pentru lucrările de reparații, pentru instalația electrică, de exemplu. Dar ele nu pot fi făcute peste noapte, trebuie timp pentru toate etapele, pentru întocmirea caietului de sarcini, pentru derularea licitației”, a afirmat medicul. Dispute mocnite cu șefii de la Consiliul Județean Aspectul privind necheltuirea fondurilor alocate de la minister se pare însă că este doar un pretext - în condițiile în care, potrivit legii, Niculescu avea timp până la sfârșitul anului pentru finalizarea lucrărilor respective și putea fi tras la răspundere apoi - iar motivațiile tăinuite, chiar și de managerul demisionar, sunt disensiunile cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța. La puțin timp după numirea în funcție, dr. Ion Niculescu a luat hotărârea de a înlocui firma de pază care asigura securitatea la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Gestul său a luat prin surprindere rândurile pesediste de la nivelul județului, iscând un veritabil scandal. Mai mult, Niculescu a fost acuzat, prin presa locală aservită, că prin măsura luată ar fi încercat să ascundă mizeria și gândacii din Spitalul Județean. După puțin timp, medicul s-a contrat din nou cu mai marii de la județ din cauza refuzului de a mai aloca fonduri fabuloase Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, coordonată de dr. Mircea Pătruț - cel care, anul trecut, se număra printre candidații PSD pentru un post de senator. Ba mai mult, Ion Niculescu a făcut public faptul că secția respectivă consumă, anual, mai bine de jumătate din bugetul alocat Spitalului Județean, în condițiile în care ar fi mai profitabil financiar să acceseze fonduri de la programul național de chirurgie cardiovasculară. Ultima neînțelegere, care a fost și decisivă pentru intenția lui Niculescu, a vizat licitațiile pentru continuarea lucrărilor de reparații capitale la Spitalul Județean. Surse din sistemul sanitar ne-au relatat că fostul manager al unității spitalicești s-ar fi arătat indignat de prețurile exorbitante pretinse de firmele angajate pentru reabilitarea spitalului și ar fi dorit să le înlocuiască, organizând alte licitații. Se pare însă că nu ar fi fost lăsat de șefii de la județ. Referitor la aceste aspecte, dr. Ion Niculescu nu a dorit să comenteze. S-a rezumat doar la a declara: „după cum am spus deja, am motive personale. Mai mult, mă depășește”. Dr. Ion Niculescu se va întoarce la Spitalul Municipal Mangalia, însă doar pe o funcție de medic. Nu mai poate ocupa, cel puțin deocamdată, postul de manager al unității spitalicești mangaliote, întrucât contractul său de manageriat a încetat în momentul în care a plecat la spitalul Județean.