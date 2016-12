Invazia maidanezilor la Constanţa. Câinii fără stăpân terorizează cartiere întregi

8

ezo

Ma intreb de ce nu vad niciun caine in tarile civilizate. Si nu mai comenteaza nimeni ce sa intampla cu ei. S-a trecut de eutanasiere si de parerile altora. Sunt iubitor de animale, dar nu dau 2 bani cum sfarsesc acesti caini vagabonzi. E exact asa cum zicea un coleg indian vis-a-vis de vita la gratar. "Te ai uitat vreodata in ochii mari, calzi si umezi ai unui vitel?". Pana la urma a comandat si el sa fie medium done. Este vorba de siguranta cetateanului. Si de legi care se aplica. A, te intereseaza soarta lor? I-ai acasa! Dar sa nu vad langa mine sau familia mea picior de caine maidanez. Un membru al familiei m-a intrebat, in Constanta fiind la un moment dat, de ce sunt asa multi caini si unde sunt stapanii lor. Este mentalitatea cu care cresti intr-o lume civilizata, in care atlfel de lucruri nu se concep... Nici nu vreau sa imi mai amintesc cum fugaream cainii la 2 noaptea prin cartier ca nu puteam sa dorm de latrat. Iar metodele...old school.