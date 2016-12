Inspectorii de la taxe şi impozite ies la vânătoare. Pe cine au luat în vizor

2

abuzurile SPIT-ului

SPIT-ul,mai bine si-ar revizui atitudinea si nu ar mai face abuzuri si furtisaguri din conturile firmelor,sub forma de:n-ati platit la timp impozitul, drept urmare penalitati,desi eu le arat chitanta platita la timp. Dau din umeri si te invita sa faci contestatie. Mai mare daraua decat ocaoa. Apoi: azi,mi-a venit impozitul pe cladire (ma instiinteaza) pe anul 2013 si eu aveam termen de plata martie 2014,dar ei ma instiinteaza in iunie 2014. Penalitatea, o platesc eu,ca sunt contribuabil bun de furat. Ca,doar nu o sa dauu SPIT-ul in judecata pt.50 lei. 50 de lei de aici,200 de acolo,toate ABUZIVE,se strang si stau si ma gandesc,cand vreodata in tara asta,in aceasta ruina de oras,legea va fi stapana? Raspunsul? Simplu ca inmultirea cu 5. NICIODATA. Banii furati cu japca,merg la adminsitratii locale si in campanii mincioase,cu ceasuri cu nume inscrise si produse expirate.