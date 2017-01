Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii cere Primăriei Constanţa să conserve podul IPMC

Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții cere Primăriei Constanța să conserve podul IPMC

Cele două dale de beton armat, desprinse din latura dezafectată a podului IPMC, zac și acum și gospodăria familiei Drăceanu. Pietroaiele ocupă aleea de acces spre casă și le amintesc, clipă de clipă, celor doi locatari de tragedia ce putea să le distrugă viețile. După incidentul de săptămâna trecută, prin curtea cu pricina s-au perindat multe persoane, dar oamenii nu au scăpat încă de dalele de cel puțin o tonă fiecare. „Și acum stăm cu ele în mijlocul curții. Trebuie să trecem peste ele ca să putem intra în casă. Au venit cei de la Primărie, s-au uitat, au măsurat și ne-au spus că vor să pună gard, să ne închidă accesul în curte pe sub pod. Asta înseamnă să ne blocheze intrarea. Păi și noi pe unde să mai intrăm? Și chiar dacă facem altă poartă, spre alee, ieșirea este tot pe sub pod”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Rica Drăceanu. Expertiză tehnică pentru a vedea stabilitatea podului La rândul său, autosesizat, Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții Constanța a dispus măsuri către Primăria Constanța. „Am dispus ca administratorul, adică Primăria Municipiului Constanța, să identifice sursa de fonduri necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului și, până la momentul respectiv, să conserve obiectivul. Este nevoie să inter-vină imediat și să ia măsuri de conservare a podului pentru că este într-o stare avansată de degradare”, a arătat directorul coordonator al ITSC, Gigi Chiru. Potrivit acestuia, instituția pe care o conduce va dispune și expertizarea tehnică a podului IPMC pentru a vedea cât de mult îi este afectată structura și ce lucrări de consolidare sunt necesare. Reamintim că în data de 3 martie, în jurul orei 18, două dale de beton armat au căzut, în același timp, de la latura necirculată a podului IPMC. Acestea s-au prăbușit în curtea unui constănțean care locuiește pe strada Verde, situată chiar sub pod.