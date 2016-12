INS. Spor natural negativ, la finele lui 2014

În luna decembrie 2014, s-au născut, în țara noastră, 14.697 de copii, cu 200 mai puțini decât în luna noiembrie 2014.Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna decembrie a fost de 24.276, cu 3.179 mai multe decât în luna noiembrie 2014.Astfel, sporul natural a fost negativ în luna decembrie, de 9.579 de persoane, decedații abând ca excedent față de născuții-vii, la fel ca în luna noiembrie (6.200 de persoane).Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna decembrie a fost de 138, în creștere cu 24 față de luna noiembrie (114 decedați sub un an).