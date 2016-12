INS/ Spor natural negativ în luna iulie 2012

În luna iulie, s-au născut 18.728 de copii, cu 2.779 mai mulți decât în luna iunie. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor care au decedat în luna iulie a fost de 20.934, cu 1.001 decedați mai mulți decât în luna iunie.Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie, de 2.206 persoane, decedații având un excedent față de născuții-vii, cât și în luna iunie, de 3.984 de persoane.Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna iulie a fost de 125, rata fiind în scădere față de luna iunie, când a fost de 9,5 copii sub un an.Numărul născuților-vii a fost mai mic cu 66 în luna iulie față de aceeași lună din 2011, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 1.581 față de luna iulie 2011.Sporul natural s-a menținut negativ în luna iulie 2012, ca și în luna iulie 2011, când a fost de 559 de persoane.Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna iulie 2012 a fost mai mic cu 14 față de luna iulie 2011.