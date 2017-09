INS: Rata şomajului în luna iulie a fost de 5.2%

INS: Rata șomajului în luna iulie a fost de 5.2%

Rata somajului in luna iulie 2017 a crescut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in iunie (5,0%), arata oficialii Institutului National de Statistica intr-un comunicat de presa transmis joi. Rata somajului la barbati a fost cu 2,3 puncte procentuale mai mare decat la femei, iar numarul somerilor estimat pentru luna iulie 2017 a fost de 478.000 de romani (in scadere fata de aceeasi luna a anului anterior, cand aveam 525.000 de someri).