INS. Populaţia României, în continuă scădere

INS. Populația României, în continuă scădere

Ştire online publicată Duminică, 12 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În luna noiembrie a anului 2013, s-a înregistrat nașterea a 14.931 de copii, cu 3.184 mai puțini decât în luna octombrie. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna noiembrie a fost de 20.408, cu 1.228 mai puține decât în luna octombrie.Astfel, sporul natural provizoriu a fost negativ în luna noiembrie, cu 5.477 de persoane (decedații avânt un excedent față de născuții-vii), la fel ca în luna octombrie (3.521 de persoane).Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna noiembrie a fost de 128 (8,6 copii sub un an la 1.000 de născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna octombrie, când a fost de 7,6 copii sub un an la 1.000 de născuți-vii.