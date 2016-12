INS. Mai mulţi morţi decât nou-născuţi, în ultimele luni, în ţara noastră

INS. Mai mulți morți decât nou-născuți, în ultimele luni, în țara noastră

În luna iulie 2013 s-a înregistrat nașterea a 18.959 de copii, cu 4.514 mai mulți decât în luna iunie 2013. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor decedate a fost de 19.4898, cu 178 mai multe decât în luna iunie.Astfel, sporul natural provizoriu a fost negativ în luna iulie 2013, de 539 persoane, decedenții având un excedent față de născuții vii, la fel ca în luna iunie 2013, când a fost de 4.875 de persoane.Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna iulie, a fost de 155, rata fiind în scădere față de luna iunie, când a fost de 8,8 copii sub un an la 1.000 născuți-vii.