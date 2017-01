INS. Cu cât a scăzut populaţia României, în luna octombrie

INS. Cu cât a scăzut populația României, în luna octombrie

În luna octombrie s-au născut 18.641 copii, adică 10,3 născuți-vii la 1.000 de locuitori, cu 945 mai mulți decât în luna septembrie. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul persoanelor care au decedat în luna octombrie a fost de 20.622, adică 11,4 decedați la 1.000 de locuitori, cu 3.523 decedați mai mulți decât în luna septembrie.Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna octombrie, de 1.981 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), spre deosebire de luna septembrie când a fost pozitiv, de 597 persoane (născuții-vii având un excedent față de decedați).Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna octombrie a fost de 179 (9,6 copii sub un an la 1.000 născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna septembrie, când a fost de 7,2 copii sub un an la 1000 născuți-vii.