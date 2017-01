INS. 134 copii sub un an, decedaţi în decembrie 2012

INS. 134 copii sub un an, decedați în decembrie 2012

Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna decembrie a anului 2012 a fost de 134.Potrivit Institutului Național de Statistică, rata deceselor este în scădere față de luna noiembrie, când a fost de 10,3 copii sub un an decedați la 1.000 de născuți-vii. De asemenea, numărul acestora fost cu 28 mai mic decât în luna decembrie 2011.