„Îngrădirea plajei contravine principiilor zonei de coastă!”

nu tin cu nimeni,nici cu pdl ,nici cu Chiru ,nici cu niciun alt ''contracandidat'', de fapt astia sunt de fatzada,mi-e scarba de mazare si ceea ce face

constat ca locuitorii Constantei sunt bataia de joc a drogatului ? deoarece se pare ca a facut niste sondaje si se pare ca are cam 45-50 %,oricum la limita si nu vrea sa riste umilinta esecului dupa 12 ani de dictatura asa ca isi bate joc de noi prin metode multiple:munti de gunoaie, umplerea orasului de maidanezi,de gropi de gunoi si constructii peste constructii la LIMITA (i)LEGALITATII!....sau e reprezentanul vazut al mafiei caci altfel nu-mi imaginez cum poate un om(vorba vine om caci mazare a cazut de mult timp sub demnitatea umana) care nu e sigur daca are sustinerea mai mult de jumatate din constanteni poate sa si bata joc de ei in halul asta!!?!?!>>!>..oricum ar fi ,cert e ca se prezinta la vot cam 25-30% ,maximum 32-34 % din votanti din care voteza vreo 50-60 % cu mazare pt pomeni electorale deci majoritatea absoluta nu dau 2 bani nci pe mazare nci pe soarta acestui oras..rusine constanteni!