Îngheţata cu arome artificiale poate provoca boli grave la copii

Atenție, părinți!

Înghețata cu arome artificiale poate provoca boli grave la copii

Jumătate din înghețatele cu arome de pe piață conțin caragenan, iar cele cu fructe au doar cantități infime de suc de fructe.O mare parte din sortimente sunt colorate cu extract de gândaci, iar restul au o listă lungă de E-uri printre ingrediente.Aceste rezultate alarmante reies dintr-un studiu recent realizat de Asociația pentru Protecția Consumatorilor, privind calitatea sortimentelor de înghețată cu arome, precum și a celor cu fructe ori suc de fructe.APC a achiziționat 64 de sortimente de înghețată, cu arome diferite și cu conținut de suc de fructe. Au fost analizate sortimente de înghețată fabricate sau distribuite de către Alpin 57 Lux (Sebeș - Alba), Nestle România, Macromex (București), Unilever România, România Hypermarche, Kubo Ice Cream Company (Piatra Neamț), Betty Ice (Suceava), Haagen Dazs (Germania), Maresi FoodBroker (Arad), Kaufland, Carrefour, G7 (Italia) și Corte Diletto Ltd (Bulgaria). Studiul a fost realizat de o echipă de experți din cadrul APC, coordonată de conf. univ. dr. Costel Stanciu.Apă, zahăr mult și o listă lungă de E-uriDincolo de numeroase nereguli în ce privește etichetarea produselor, studiul a scos la iveală că o mare parte din înghețate conțin ca prim ingredient laptele praf degresat reconstituit și mai mult de jumătate au ca prim ingredient apa. În majoritatea înghețatelor analizate predomină grăsimile exotice hidrogenate de origine vegetală și zaharurile sub diverse forme. În compoziția fiecărui tip de înghețată industrială se regăsesc în medie 24 de ingrediente, comparativ cu înghețata tradițională, unde se folosesc, în medie, șase ingrediente.Au fost identificați 31 de aditivi alimentari, de la E120 - carmin/coșenilă, E211 - benzoat de sodiu, la E401 - alginat de sodiu, E405 - propan, E407 - caragenan și E 1520 - propilen glicol. De asemenea, a fost găsit E102 - tartrazină, un colorant sintetic care a fost interzis în Statele Unite ale Americii, Norvegia, Austria, pentru că a fost considerat răspunzător de agravarea astmului, de producerea de iritații la nivelul pielii și de distrugerea ADN-ului.Faceți înghețată acasă!„Există înghețate la care numărul ingredientelor se ridică la aproximativ 37. Zahărul, alimentul obținut din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr, cu un conținut mare de zaharoză și cu un gust dulce pronunțat, este primul ingredient solid, iar asta nu este deloc un lucru bun. Datele statistice din țara noastră arată că un român consumă în medie 30 de kg de zahăr pe an, 30 la sută din populație suferă de obezitate, 20 la sută este supraponderală, iar numărul copiilor supraponderali este cu cel puțin 18 la sută mai mare decât în urmă cu zece ani, cifre la care se ajunge tocmai din consumul unor astfel de produse în mod regulat. De asemenea, înghețatele conțin etanol, o substanță organică alcoolică, care, din punct de vedere fiziologic, poate crea o stare depresivă și acționează ca un anestezic. Oricând puteți prepara acasă, sub o firmă foarte simplă, înghețată din fructe cu mult mai puține ingrediente și binînțeles și mai sănătoase”, ne recomandă nutriționistul Eugenia Dobrescu.