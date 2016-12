Înghesuiţi şi transpiraţi! Constănţenii, revoltaţi de mizeria transportului în comun

Înghesuiți și transpirați! Constănțenii, revoltați de mizeria transportului în comun

În zadar au crezut autoritățile că își vor spăla păcatele plătind din bani publici abonamentele pensionarilor, căci asta nu închide nici pe sfert gura navetiștilor nemulțumiți de condițiile de călătorie: microbuze cât cutia de chibrituri, mirosuri din toate sferele, călători înghesuiți mai ceva ca sardelele, șoferi recalcitranți, iar lista rămâne deschisă.Adrian A., un călător revoltat, spune că, dacă microbuzele și autobuzele ar funcționa după principiul „locul și călătorul”, multe probleme ar dispărea.„Ar trebui primiți atâția pasageri câte locuri sunt în microbuz. Și mai sunt multe pro-bleme: în curbă, cu vizibilitate spre zero, microbuzul oprește pentru a coborî un călător; după 50 m, oprește din nou pentru a lua alt călător. Faceți stații și la microbuze, nu să oprească fiecare cum are chef!”, este mesajul constănțeanului.Doleanțele sale sunt întărite de ideea altui pasager, Cătălin N.: „De ce pensionarilor nu li se dă liber să umble pe mașinilie RATC numai 10 zile pe lună și numai între orele 9-16?” se întreabă, retoric, acesta. „Ei se plimbă de mama focului, de la 7 dimineața, când lumea merge la serviciu, și la fel se întâmplă și la ora 16. Practic, pensionarii mănâncă banii publici și RATC nu primește nimic. Și uite așa, șoferii ioc salarii mărite, ioc libere, sunt obosiți, stresați... De aceea, omul preferă să circule cu «coș-ciugele» de maxi-taxi pentru 1 leu amărât, făcându-se că nu vede că sunt hârbuite, miros oribil și au purici pe canapele”.În timp ce maxi-taxi-urile sunt considerate „moarte pe patru roți”, nici autobuzele Regiei nu scapă mai ieftin.„Autoritățile au desființat transportul eco, acum noi suportăm conse-cințele. Autobuzele RATC sunt gre-oaie, îmbâcsite, scumpe și po-luante, neîntreținute, fără examinare tehnică de noxe. Au devenit «ajutor social» pentru rromii care în veci nu au bilet. Vom fi nevoiți să le suportăm așa? Că Primăria nu are niciodată bani. Microbuzele încurcă circulația, e drept, dar erau o variantă, dar care acum a degenerat într-o afacere mizerabilă contra cetățeanului, singurul atu fiind prețul mai mic ca la autobuze. Dacă li s-ar impune un standard tehnic și de conduită, ar fi totuși de preferat. Marele lor minus este evaziunea fiscală pe față”, spune un alt constănțean, Daniel D.Timpul prea mare de așteptare este o altă problemă pe care navetiștii ar vrea să o vadă rezolvată.„Aștepți câte un autobuz în stație de îți vine rău. La orele de vârf, circulă rar și sunt burdușite de călători. Circuli pe două linii, cobori din primul autobuz și stupoare, celălalt doar ce a plecat... și stai și tot aștepți. Și atunci alegi răul mai mic, iei un maxi-taxi”, spune un călător, Cristian R., care propune reformarea RATC-ului. „Când în stațiile RATC opresc cei cu maxi-taxi și «saltă» călătorii, pierderile sunt majore”, concluzionează acesta.Deși se practică la scară largă, datul leului „la șofer” este o problemă realmente contestată.„Dacă șoferul ia câte 1 leu de la oameni, unde se duc banii? În buzunarul șoferului. Câștigă acești oameni între 30-50 lei pe zi. Știu după ce am discutat cu unii... Nu există ceva fonduri UE ca să fie luate aparate de taxat? Că în altă țară, la urcare în autobuz, șoferul are aparatul fixat lângă el, să nu mai fie nevoie de bani în plus pentru salariile controlorilor. Dacă în microbuz nu urcă nimeni până nu plătește, de ce nu ar face-o și pe RATC? Aici, rromii călătoresc gratis, sparg semințe, îți mai aruncă și o flegmă dacă îndrăznești să le zici ceva!”, se confesează un alt constănțen, Eugen B., contrariat de problemele trans-portului în comun.În concluzie, cei care încă mai plâng după tramvaiele electrice, bio și ieftin de întreținut, spun că, în prezent, „nimeni nu ia taurul de coarne, toți vorbesc pe la colțuri și merg pe principiul «las-o mă că merge așa»”.