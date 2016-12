Informare RADET Constanţa. SE AMÂNĂ FURNIZAREA ÎNCĂLZIRII

2

Idee

Pai si eu de ce sa stau conectat la RADET daca mor de frig in casa? In curand o sa se ajunga, ca si in alte orase ale tarii la desfintarea completa a RADET si trecerea la incalzirea cu gaze, minicentrale de apartament sau de bloc. Si nu ar fi rau. Este mai ieftin, fiecare isi tine temperatura in casa dupa nevoie si nu dupa cum vor ceilalti. O idee de imbunatatire pentru viata Constantenilor. Debransarea in masa si introducerea centralelor de aprtament.