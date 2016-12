Independenţă energetică! Cum vor arăta clădirile viitorului, la Constanţa

2

Doua lumi paralele Europa si Constanta.In timp ce in Europa se discuta despre casa verde,la Constanta se construieste pe spatiul verde.Asa au inteles ei.Cand in Europa se construiesc case/cladiri cu eficienta energetica ridicata la Constanta se vorbeste despe eficienta primarului in alegeri prin numarul de voturi aduse partidului.Noi primim ajutoare la incalzire,la naiba cu eficienta europenilor.Doua case din 4 se incalzesc din banii comunitatii si noi vorbim despre eficienta energetica.Ca sa demonstram ca Fagadau a inteles despre ce este vorba trebuie sa amintim ca vizionarul asta "a anticipat" fenomenul european si s-a angajat sa suporte majorarea pretului gigacaloriei de la 250 lei la 411 lei.Populatia nu va fi afectata pentru ca Fagadau are bani la buget.Cine nu are bani este,sfatuit sa apeleze la Fagadau.Totusi s-a schimbat ceva.Mazare,primarul minune,"dedea" ajutoare la incalzire in functie de eficienta portofelului.Cei cu gipane,adica cei mai eficienti constanteni nu primeau "suventii".Asa gandea pretiosul neamului.Primarul care nu are sarmani in oras,sa-i doreasca.Cine are sarmani,sa-i inmulteasca ca numai asa va castiga partidul.