Indemnizaţia pentru mame ar putea fi 85% din venitul pe ultimul an

Indemnizația pentru mame ar putea fi 85% din venitul pe ultimul an

Pentru că indemnizația de creștere a copilului este, în unele cazuri, mai mică decât nivelul de salarizare, deputatul PIN Lavinia Șandru, alături de mai mulți colegi, a solicitat schimbarea legii. Potrivit proiectului de modificare a ordonanței de urgență privind susținerea familiei pentru creșterea copilului, mamele vor putea beneficia de o indemnizație de 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni. Dacă trece de votul final din partea Camerei Deputaților, care este for decizional, de la 1 ianuarie, va intra în vigoare Legea mamelor. Proiectul inițiat de Lavinia Șandru, deputat al Partidului Inițiativa Națională, împreună cu mai mulți colegi ai partidelor PNL, PSD, PC, prevede că persoanele care au intrat în concediu, de creștere a copilului, să primească 600 de lei indemnizația lunară sau 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, pe o perioadă de doi ani. „De la 1 ianuarie ar urma să intre în vigoare legea, iar indemnizațiile vor fi de 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, dar nu mai puțin de 600 de lei”, a declarat Lavinia Șandru. Legea care este în vigoare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005, stabilește indemnizația de creștere a copilului la valoarea de 600 de lei. 35% din posibilele mămici, beneficiarele legii Modificarea vrea să aducă respectarea principiului echității sociale, în condițiile în care, în unele cazuri, nivelul de salarizare depășește ajutorul oferit de stat. În plus, este o măsură menită să ajute la creșterea natalității. „În conformitate cu principiul echității sociale, considerăm normal ca indemnizația acordată lunar pentru perioada de concediu post-natal să fie calculată, la opțiunea beneficiarului, în funcție de nivelul veniturilor acestuia. Calcularea opțională a indemnizației este un răspuns la contribuțiile, de nivel diferit, în taxe și impozite, pe care fiecare cetățean aflat în câmpul muncii le plătește în mod legal”, se arată în expunerea de motive înaintată Parlamentului României. Proiectul este susținut de tot parlamentul, motiv pentru care inițiatorii sunt optimiști. „Mâine (n.r. astăzi) este votul final. Nu are cum să nu treacă, mai ales că ieri (n.r. luni) au votat toți favorabil și au fost doar două abțineri. Camera Deputaților este for decizional”, ne-a declarat Lavinia Șandru, inițiator al Legii mamelor. Posibilitatea de a opta pentru cuantumul de 85% favorizează mamele care realizează venituri salariale mari și care pot obține astfel o indemnizație mai mare decât plafonul de 600 de lei. Lavinia Șandru a precizat că adoptarea legii reprezintă o rezolvare a unei probleme de discriminare deoarece femeile care-și construiesc o carieră nu se simt încurajate să dea naștere copiilor din cauza stimulentelor financiare incomparabil mai mici față de contribuția lor la bugetul de stat. „De pe urma legii vor beneficia câteva zeci de mii de mămici, mai ales că multe dintre ele au peste 600 de lei”, a mai adăugat inițiatorul legii. De la 1 ianuarie 2008, 35% din potențialele mame ar urma să se încadreze pentru cuantumul de 85% din venitul de pe ultimele 12 luni. „Doar trebuie să le încurajăm pe tinere să devină mame și să-și continue cariera”, a încheiat Șandru. Indemnizația acordată de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, nu ar fi o cheltuială care să apese pe buget, efortul financiar fiind minim.