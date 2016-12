Inconştienţă! Otrava din biberoanele bebeluşilor

Inconștiență! Otrava din biberoanele bebelușilor

În ciuda faptului că ar trebui să fie produse dintre cele mai sigure, piața abundă de produse de lapte praf pentru sugari despre care medicii pediatri sau specialiștii în nutriție spun că nu sunt tocmai sănătoase. Criteriile după care aceste produse trebuie cumpărate, dar mai ales care este termenul lor de valabilitate sunt esențiale pentru sănătatea celor mici.Lapte praf pentru prematuri, pentru sugari până în 6 luni, formule de lapte pentru bebeluși de un an sau lapte praf junior pentru copii de până la doi ani. Acestea sunt categoriile de lapte praf comercializate pe piața farmaceutică și care sunt întotdeauna recomandate de medici.„Preparatele din lapte praf care se găsesc pe piață sunt de două feluri: cele care prin procesare și adăugarea de lipide, proteine și glucide ajung la aceeași valoare nutrițională ca laptele matern, și cele care conțin o concentrație pulberi de 12,5%, echivalentul laptelui de vacă integral. Cele care se înscriu în lista acestor «calități nutriționale» sunt mărci recunoscute internațional, care au la bază studii medicale avansate: Nestle, Humana, Milupa și mai nou Toefl.Există, desigur, o categorie vastă de produse din lapte praf care sunt pe bază de lapte de vacă și au adaosuri de zahăr.Valoarea nutrițională a acestora este departe de calitatea laptelui matern, motiv pentru care sunt și mult mai ieftine”, a explicat dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru.Zer demineralizat și uleiuri vegetaleUn studiu al Asociației pentru Protecția Consumatorilor în ceea ce privește formulele de lapte praf din farmaciile autohtone relevă prezența a numeroase substanțe artificiale în compoziția acestor produse.Ingredientele produselor alimentare trebuie indicate în ordinea descrescătoare a cantității lor, acesta fiind motivul pentru care s-a realizat o analiză a primelor cinci ingrediente prezente pe etichetă.Doar 61% dintre produsele analizate au ca prim ingredient laptele. Din acestea, 46% au ca prim ingredient laptele degresat, în timp ce în 15% din cazuri primul ingredient e reprezentat de laptele deshidratat.În cazul a 32% dintre produsele analizate, primul ingredient este zerul demineralizat. Zerul este subprodusul care rezultă din prelucrarea laptelui în brânzeturi. Pentru a obține zerul praf demineralizat, sunt extrase între 70% și 90% din mineralele conținute de zerul brut. Zerul praf demineralizat poate cauza reacții alergice.În compoziția lipidelor din laptele matern, acizii grași saturați sunt prezenți în cantități insignifiante, sub formă de urme, în timp ce în formulele de lapte praf acizii grași saturați reprezintă între 34 și 51% din cantitatea de lipide.„Laptele rămas în biberon devine periculos“Cât privește timpul recomandat pentru consumul unei porții de lapte praf, medicul recomandă ca acesta să fie consumat proaspăt, iar mămicile să nu păstreze ceea ce rămâne în biberon pentru masa următoare.„Laptele rămas în biberon devine periculos, din cauza probioticelor pe care le conține și care, după un anumit interval de timp, devin toxice, dat fiind faptul că numărul germenilor din conținutul lor acestora crește exponențial.Pe de altă parte, o mămică bine informată va alăpta copilul pe cale naturală, deoarece există doar două situații în care alimentația la sân se interzice: tuberculoza mamei și galactozemia sugarului, o boală ereditară, ce se manifestă prin incapacitatea corpului de a procesa galactoza, component al lactozei”, a completat medicul.Organizația Mondială a Sănătății recomandă în a 4-a săptămână de viață un aport energetic zilnic de 554 kcal pentru băieți și de 515 kcal pentru fete.