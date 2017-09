"Închiderea acestor centre de plasament nu înseamnă că viaţa se sfârşeşte pentru copii“

Petre Dinică:

"Închiderea acestor centre de plasament nu înseamnă că viața se sfârșește pentru copii“

„Continuarea procesului de dezinstituționalizare este una dintre prioritățile noastre asumate, iar acest lucru nu se poate realiza decât printr-un efort comun al autorităților la nivel local, cât și național. În cele din urmă, obiectivul nostru comun este acela de a le oferi copiilor aflați în îngrijirea statului cel mai bun mediu de dezvoltare și îngrijire, iar realitatea ne-a dovedit că în centrele de plasament nu pot fi oferite condițiile de care copiii au nevoie. Cred că închiderea actualelor centre de plasament și asigurarea tranziției către servicii alternative în comunitate reprezintă singura soluție pe care trebuie s-o avem în vedere. Prin aceste schimbări, nu înseamnă că punem lacăt pe centre”, a declarat președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Gabriela Coman.Tocmai de aceea, ANPDCA, împreună cu UNICEF România, Banca Mondială și cu susținerea Consiliului Județean Constanța - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), și-au dat întâlnire, ieri, 21 septembrie, la Complexul de Servicii Comunitare „Orizont”, unul dintre cele patru centre din județul Constanța care vor fi închise, asigurând tranziția în servicii de îngrijire a copilului în familie și comunitate. Celelalte centre sunt Complexul de Servicii Comunitare „Cristina”, Centrul de Plasament „Ovidiu” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”.Printre copiii care vor trece prin aceste schimbări se află și Paulina Mandache, o frumoasă adolescentă premiantă, care locuiește la „Orizont”, împreună cu ceilalți șase frați ai ei.„Până la vârsta de nouă ani am locuit cu familia, apoi părinții au decedat, iar bunicul a decis să apeleze la Protecția Copilului, pentru că nu se putea descurca, nu ne putea crește, iar acest lucru a fost un șoc uriaș pentru noi”, a mărturisit tânăra.Prezentă la Constanța, Andreea Marin, ambasador pentru UNICEF în România, a declarat că și ea a rămas orfană de un părinte, exact la aceeași vârstă, iar de atunci, indiferent ce a făcut în viață, nu a putut uita niciodată acele momente triste, când propria mamă i-a murit în brațe.„Desigur, atât eu, cât și sora mea nu am ajuns niciodată într-un centru pentru copii, am avut parte de sprijinul tatălui, al bunicilor, dar șocul, cutremurul prin care am trecut a fost unul foarte puternic. Din fericire, am avut forța de a merge mai departe prin viață, dar au rămas niște goluri care nu au mai fost umplute niciodată, iar aceste goluri lasă urme adânci, chiar dacă acești copii din centre sunt bine îngrijiți”, a spus vedeta, cu lacrimi în ochi.De precizat că prin acest proiect, UNICEF cu partenerii vor să asigure tranziția copiilor din serviciile rezidențiale către soluții bazate pe familie și comunitate. Ca urmare, aceste servicii de îngrijire alternative ar trebui să devină o opțiune atunci când este absolut necesar, iar tipul de îngrijire să fie unul adecvat pentru a promova bunăstarea copilului, cu obiectivul de a identifica o soluție sigură pe termen lung și, de ce nu, reunirea celui mic cu familia, dacă este posibil.Cu această ocazie, directorul DGASPC, Petre Dinică a precizat că „închiderea acestor centre nu înseamnă că viața se sfârșește pentru copii. Ba dimpotrivă, acesta este un pas în ajutorarea lor, de a se reintegra în societate, un nou început de drum”.Și președintele CJC, Horia Țuțuianu, este de părere că toți acești copii aflați în grija DGASPC au dreptul să crească într-un mediu cât mai apropiat de cel al unei familii.„Noi depunem mereu eforturi pentru reintegrarea copiilor instituționalizați. Este obligația noastră, a tuturor, să avem grijă ca ei să crească în medii prielnice dezvoltării lor emoționale și sociale. Prin acest proiect se fac pașii esențiali ca cei 260 de copii instituționalizați să beneficieze de un mediu familial, unde vor avea parte de mai multă atenție, dar și de o perspectivă reală către o viață sănătoasă și armonioasă”, a declarat el.La rândul său, reprezentantul UNICEF în România, Pieter Bult este de părere că este în interesul copilului să crească în familia sa, dacă acest lucru este posibil.