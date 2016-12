"Închide uşa la cameră şi mă loveşte cu pumnii şi cu picioarele până bat copiii în uşă!"

Povestea groaznică a femeilor victime ale violenței în familie

"Închide ușa la cameră și mă lovește cu pumnii și cu picioarele până bat copiii în ușă!"

„Seara, când vine de la serviciu, este foarte obosit și nu îi convine nimic. Uneori se apucă și face treabă prin curte sau dacă vede că am făcut ceva și nu îi convine începe și mă înjură. Dacă tac din gură se enervează, dacă zic ceva se enervează și mai tare. Și începe să arunce după mine cu ce are în mână. Copiii sunt mici și asistă mereu la certurile astea. Încerc să îi spun să înceteze, dar se înfurie și mai tare. Închide ușa la cameră, cu piciorul, și mă lovește cu pumnii, cu picioarele, până încep copiii să bată în ușă, plângând. Aș pleca, dar unde să mă duc? La părinții mei mă găsește și iese și mai rău. În altă parte, nu am cu ce să mă întrețin pe mine și doi copii mici. E foarte greu. Dar trebuie să suport, nu am încotro!”. Aceasta este povestea Mirelei, o femeie de 25 de ani, din 23 August, a cărei viață este distrusă de violența domestică. Dar ca ea mai sunt multe femei…Zilnic, femei și copii din județul Constanța sunt victime ale violenței în familie. Fie că sunt bătuți, înjurați sau, și mai rău, neglijați și lăsați să rabde de foamne, abuzurile lasă răni asupra acestora mai puțin vizibile, dar mai ales psihice. Din păcate, autoritățile și societatea sunt aproape surde și oarbe, unii încă sunt de părere că bătaia este ruptă din rai, că unde crește un copil crește și-al doilea, și-al treilea, că unele femei „o cer” bătaia.Realitatea este însă că violența împotriva femeilor și violența domestică sunt, din păcate, fenomene încă tolerate în România.„Mai mult de 13.500 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor au fost înregistrate în 2015 de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, dar se cunoaște faptul că fiecare caz raportat ascunde un număr foarte mare de cazuri neraportate”, explică Raluca Dinu - Paicu, reprezentant Unicef România.Legislația este învechită, cu proceduri prea multe și care pot întârzia reacția autorităților în cazurile grave, iar cazurile mărunte nici măcar nu ajung la urechile lor. Există însă speranță că lucrurile se pot schimba. Începând cu 1 septembrie a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub denumirea de Convenția de la Istanbul.Practic, România este una din primele țări care au ratificat Convenția de la Istanbul prin care se obligă să schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare și să aloce resursele necesare pentru a preveni și a lupta împotriva violenței de orice fel împotriva femeilor și, implicit, a copiilor.„UNICEF a susținut activ această iniția-tivă a Guvernului și a Parlamentului României prin Comisia pentru Afaceri Europene, pledând pentru ratificare, alături de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pe tot parcursul procesului respectiv”, explică reprezentanții Unicef.Anul 2017 ar putea fi declarat „Anul fără violență”, la propunerea grupului de lucru care a lucrat la Convenția de la Istanbul. Printre prioritățile identificate în prima întâlnire a grupului de lucru se numără: introducerea ordinului de restricție emis de urgență de către organele de poliție pentru a asigura protecția imediată a victimei; procedurile ex parte și ex officio; registrul unic pentru victime și pentru agresori; servicii de consiliere pentru agresori; informare, educare și specializare; bugete.„Unicef în România salută inițiativa Comisiei pentru Afaceri Europene de a stabili un grup de lucru pentru a accelera transpunerea Convenției de la Istanbul în legislația românească. Violența domestică reprezintă o problemă complexă pentru care este nevoie de implicarea tuturor stakeholderilor. Schimbarea legislației este un pas foarte important care va duce la schimbări în norme, metodologii, la dezvoltarea de servicii sociale cros-sectoriale la nivel local și județean, profesioniști bine pregătiți din diferite domenii și bugete mai mari”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.