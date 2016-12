Începe vânătoarea de maşini fără anvelope de iarnă

4

nepasare

Pana la controlul anvelopelor de iarna ar fi foarte bine daca treceti la controale la mijloacele de transport in comnun de pe ruta Murfatlar-Constanta sa vedeti acolo nereguli si pericole care ne pandesc in orice moment, microbuze care demult trebuiau casate, taxatoare impertinente si inculte care nu dau bilete calatorilor, unii soferi fura de rup, ex. soferul SOLZARU FLORIN ILIE,soferul si taxatoarea de pe CT-23-MCS;calatorii sunt inghesuiti precum sardelele in microbuze pentru ca nu se mai satura de bani Butnaru, Grofu si unii angajati, este bataie de joc, cat sa va mai suportam mizeriile???? Politia Rutiera ce face? Stau cu totii in birouri la caldurica in loc sa iasa pe traseu sa vada neregulile